Moment effrayant où deux frères sourient, les cheveux hérissés… quelques instants avant qu’une terrifiante catastrophe ne survienne

Une photo CHILLING montre le moment où deux frères sourient alors que leurs cheveux se dressent – quelques instants avant que la catastrophe ne survienne.

Michael McQuilken, 18 ans, et son petit frère Sean, 12 ans, n’auraient jamais imaginé ce qui se passerait ensuite après avoir remarqué que leurs cheveux étaient devenus statiques.

Michael McQuilken, 18 ans, et son petit frère Sean, 12 ans, sourient à leurs cheveux statiques avant que la catastrophe ne survienne quelques instants plus tard. Crédit : Reddit

Les frères et sœurs escaladaient Moro Rock dans le parc national Sequoia en Californie et ignoraient complètement qu’ils étaient sur le point d’être frappés par la foudre.

Les charges électriques présentes dans l’atmosphère juste avant une frappe peuvent soulever des cheveux dans les airs, fournissant ainsi le dernier avertissement de la nature en cas d’éclair venu de nulle part.

Et c’est exactement ce qui est arrivé aux frères Michael et Sean, qui n’ont pu que rire sur le moment en raison de leur malheureux manque de conscience.

« Nous venions de San Diego et nous étions vraiment stupides », explique Michael, qui avait les cheveux longs lorsque la photo a été prise le 20 août 1975.

« Nous avons pensé que c’était quelque chose de drôle. »

Michael se souvient avoir ressenti la sensation d’être soulevé du sol pendant plusieurs secondes, tandis que Sean perdait connaissance.

Il souffrait de brûlures au troisième degré et de la fumée s’échappait de son dos et de ses coudes.

« Je me suis retrouvé au sol avec les autres », se souvient Michael. « Sean était effondré et blotti sur ses genoux. De la fumée sortait de son dos.

« Je me suis précipité vers lui et j’ai vérifié son pouls et sa respiration. Il était toujours en vie.

« J’ai éteint les braises sur son dos et ses coudes et je l’ai porté sur le chemin menant au parking, suivi du reste du groupe. »

Miraculeusement, les deux garçons ont survécu, mais on ne peut pas en dire autant d’un randonneur voisin, Lawrence Brady, qui a également été frappé.

Un autre homme, plus près du sommet du rocher, a également été touché.

Il a survécu, mais la caméra avec laquelle il essayait de documenter la tempête a été détruite.

En 2013, Michael a revisité la situation et a révélé qu’il avait commencé à apprécier la vie après avoir failli mourir et qu’il avait même commencé à méditer.

« Je n’ai jamais été prudent avant cela », a-t-il déclaré à NBC News. « Maintenant, si je veux gravir un sommet, je suis la première personne à renflouer si les nuages ​​s’accumulent. »

Les garçons n’étaient pas seuls lors de cet après-midi meurtrier dans les montagnes de la Sierra Nevada : leur autre frère Jeff, leur sœur Mary, 15 ans, et son amie Margie les ont rejoints.

À l’aide d’un vieil appareil photo Kodak Instamatic, Michael et Mary ont réussi à prendre des photos amusantes de leurs cheveux dressés une fois qu’ils ont atteint le sommet du dôme de granit.

Michael se souvient : « J’ai pris une photo de Mary et Mary a pris une photo de Sean et moi.

« J’ai levé ma main droite en l’air et la bague que je portais a commencé à bourdonner si fort que tout le monde pouvait l’entendre. »

Ce n’est qu’après que la température ait baissé et qu’ils aient décidé de redescendre la montagne que la foudre a frappé.

Mais les photos qu’ils ont prises l’un de l’autre ce jour-là ont été envoyées aux rangers locaux et ont rapidement suscité l’intérêt d’un homme nommé John Jensenius.

Le spécialiste de la sécurité contre la foudre de la National Oceanic and Atmospheric Administration a découvert le billet de blog de Michael sur l’incident et l’a partagé avec un large public.

La photo des deux garçons était autrefois utilisée dans des brochures pour avertir les campeurs du danger potentiel.

Et Michael, aujourd’hui âgé de 66 ans, a déclaré que les gens lui envoyaient encore des e-mails environ une fois par semaine pour lui poser des questions sur cette photo effrayante – des décennies après qu’elle ait été prise.

« Toute cette expérience donne l’impression que cela s’est produit hier », a-t-il déclaré.

Michael, qui a perdu son frère Sean par suicide en 1989, est depuis connu pour avertir les autres randonneurs lorsqu’il est trop dangereux de grimper.

Mais il est clair que, comme lorsqu’ils étaient en montagne, eux aussi pensent que leurs risques de blessures sont faibles.

« Je leur ai dit : ‘Ce n’est pas sûr' », a déclaré Michael. « Mais ils semblent prendre ce que je dis très à la légère. »