Moment effrayant, l’escouade de harceleur a exposé sa culpabilité 4 fois après avoir tranché la gorge de l’ex-petite amie dans un meurtre brutal

C’est le moment effrayant où un escouade de harceleurs a exposé sa culpabilité quatre fois après avoir tranché la gorge de son ex-petite amie dans un meurtre brutal.

Alice Ruggles, 24 ans, a signalé Trimaan “Harry” Dhillon à la police quelques semaines seulement avant sa mort après qu’il soit devenu obsessionnel lorsqu’elle a mis fin à leur relation.

Trimaan Dhillon a donné quatre signes indiquant qu’il mentait à la police Crédit : Quête Rouge

Alice a été assassinée par Dhillon après qu’il soit devenu obsédé par elle Crédit : alicerugglestrust.org

Le caporal suppléant a bombardé Alice de SMS et d’appels téléphoniques, lui a offert des cadeaux non désirés, a contacté ses amis et sa famille et a menacé de se suicider.

Le 12 octobre 2016, Dhillon est montée dans l’appartement d’Alice à Gateshead par une fenêtre ouverte et lui a tranché la gorge au moins six fois.

Documentaire Faking Il a maintenant montré le moment où Dhillon a menti à la police après avoir été arrêté à sa caserne le lendemain.

Dans son interview, le monstre répond “Non, je n’ai pas tué Alice” lorsqu’on lui demande s’il l’a tuée par une femme officier.

L’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, dit que le tueur donne quatre signes révélateurs qui montrent qu’il cache la vérité.

Il explique : « Au début de l’entretien avec la police, il est touché par une balle en argent. On a cette petite contraction de son muscle buccinateur sur sa joue gauche où sa joue gauche et la lèvre gauche se soulèvent légèrement.

“C’est une toute petite micro-expression de mépris.

“Le contexte est primordial. Nous avons une femme officier, alors est-il méprisant envers les femmes ? Ou est-il méprisant et confronté à la question : “Avez-vous assassiné Alice ?”

“Il évite une contraction. Une contraction est une façon de décrire la combinaison “ne pas faire”.

Le Dr Lansley dit que Dhillon secoue également la tête pour “renforcer” sa réponse, qui continue après qu’il ait cessé de parler.

L’expert dit: “Il fait un hochement de tête ‘non’ qui renforce le fait de ne pas le faire.

“Si le geste de secouer la tête se poursuit lorsque les mots sont terminés, la personne est en mode convaincre.

“Le quatrième indicateur qui nous dit que c’est un mensonge est la fermeture des yeux. Si nous regardons attentivement, les yeux se ferment pendant environ un tiers de seconde. Maintenant, ce n’est pas un clin d’œil, alors qu’il secoue la tête, ses yeux sont fermés… il prend ses distances avec la déclaration.

“Nous connaissons quatre indicateurs qui, lorsque vous les mettez ensemble, dites-nous que son démenti ici est un aveu.”

Le Dr Lansley dit que Dhillon secoue la tête après avoir fini de parler, ce qui est un signe de mensonge Crédit : Quête Rouge

Il donne également une expression de mépris tout en étant interrogé par la police Crédit : Quête Rouge

Alice s’est séparée du manipulateur Dhillon en août 2016 après avoir découvert qu’il avait contacté d’autres femmes sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres.

Il s’est alors lancé dans une campagne de harcèlement contre Alice et sa famille et a même contacté sa mère sur les réseaux sociaux pour la supplier d’intervenir.

Dhillon a également piraté le compte Facebook d’Alice pour surveiller ses mouvements et lui envoyer des messages suppliants.

Mais le harcèlement est devenu plus sinistre lorsqu’il a découvert qu’elle se lançait dans une nouvelle relation.

Il l’a appelée 290 fois au cours des six semaines précédant sa mort, pleurant souvent et menaçant de se suicider alors qu’il cherchait à la contrôler émotionnellement.

Le tueur est même parti de sa caserne militaire à Édimbourg pour frapper à la fenêtre de la chambre d’Alice et lui laisser des fleurs et des chocolats.

Il a également laissé des messages vocaux effrayants – dont un disant “Je ne vais pas te tuer” – dans les mois qui ont précédé sa mort.

FIN TRAGIQUE

Les appels déchirants au 999 ont montré comment Alice a demandé à plusieurs reprises de l’aide à la police de Northumbria.

Elle a obtenu un avertissement PIN (avis de harcèlement), disant à Dhillon de rester à l’écart.

Terrifiée, Alice a poliment refusé de le faire arrêter dans ce que sa famille pense qu’elle n’aurait pas dû prendre.

Dhillon a été accusé de meurtre et a admis plus tard être à l’appartement d’Alice, mais a affirmé qu’elle l’avait attaqué et était tombée sur le couteau pendant une dispute.

Mais les jurés ont vu clair dans ses mensonges et il a été reconnu coupable de meurtre en 2017.

Dhillon a ensuite été mis en cage à vie avec un minimum de 22 ans pour acte de “barbarie totale”.

Le psychologue médico-légal Kerry Daynes a déclaré à l’émission: “Les leçons pour la police ici consistent à repérer les modèles de comportement et à repérer les escalades de comportement qui conduisent souvent à l’homicide domestique.

“Ce que nous savons sur l’homicide domestique, c’est qu’il y a huit étapes assez prévisibles, donc quelqu’un a des antécédents de ce type de comportement.

“Quelqu’un a une relation très intense avec quelqu’un, puis son comportement devient problématique, son comportement s’aggrave, il y a un déclencheur… et puis son état d’esprit change et ensuite il passe au meurtre.

“Quelqu’un aurait dû s’asseoir et le regarder au moment où Alice a pris contact avec la police pour la deuxième fois. Ils auraient dû dire vous savez quoi, ce type montre tous les drapeaux rouges.”

Si vous êtes concerné par cet article, visitez www.alicerugglestrust.org ou contactez la National Stalking Helpline au 0808 802 0300

Alice avait parlé à la police pour signaler Dhillon avant sa mort Crédit : Facebook

L’employée de Sky avait essayé de continuer sa vie après s’être séparée du monstre Crédit : PA : Association de la presse

Dhillon a tenté de prétendre qu’Alice l’avait attaqué Crédit : North News and Pictures