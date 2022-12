Moment effrayant Le tueur “fantastique” d’April Jones, Mark Bridger, a menti à la police pendant son interrogatoire

LE moment effrayant que le tueur d’April Jones, Mark Bridger, a menti à la police a été révélé.

April, cinq ans, a disparu de son domicile gallois il y a dix ans, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Dans un nouveau documentaire en trois parties de Channel 4, la disparition du jeune a été étudiée.

L’épisode deux, diffusé ce soir, montre des extraits des entretiens avec la police du tueur Bridger.

Il a affirmé que la mort d’April était un accident et qu’il l’avait frappée avec sa voiture.

Commençant à pleurer, Bridger a dit aux flics: “La minute suivante, le vélo était là. J’ai démarré la voiture et alors que je m’éloignais, il n’y avait pas de bruit sourd, je ne peux pas comprendre.

“La voiture s’est levée, lorsque j’ai ouvert la voiture, j’ai fait le tour et sous l’avant de la voiture se trouve … April.

“Elle n’était que petite, alors je l’ai prise dans mes bras, je l’ai mise sur mon siège et je l’ai mise sur le siège passager.

“J’ai essayé de prendre son pouls et il n’y avait rien. J’ai mis ma bouche sur sa bouche et je suis allé souffler et remettre ma main sur sa poitrine et c’est là que j’ai réalisé qu’un côté de sa poitrine n’était pas là.

“J’avais évidemment écrasé son petit corps.

“C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’elle n’avait plus de couleur. Ses lèvres étaient violettes. Paul et Coral sont des amis à moi et j’ai tué leur fille.”

Bien que le corps de la jeune fille n’ait jamais été découvert, des preuves ADN trouvées lors de la perquisition du domicile de Mark ont ​​convaincu la police qu’elle avait été brutalement assassinée.

Décrit comme “absolument déformé” par la force locale, Bridger a insisté sur le fait qu’il ne savait pas où se trouvait le corps.

Bridger a déclaré: “Elle n’est pas là et je ne la trouve pas.

“Je ne l’aurais pas abandonnée, je le sais, je l’aurais mise quelque part, mais je ne me souviens pas de ce que j’ai fait.

“Je ne sais pas où je l’ai mise.”

‘ABSOLUMENT DÉFORMÉ’

Bridger a été interrogé sur la rivière et les grottes près de chez lui et s’il y avait jeté le corps.

Il a dit: “C’est un être humain, donc je l’ai peut-être mise quelque part.

“Je ne l’aurais pas mise à la poubelle parce que c’est dégoûtant mais je l’aurais peut-être mise à l’abri ou couverte.

“Je ne voudrais pas d’elle… est-ce que ça a du sens ?

“Je suis allongé là et c’est tout ce à quoi je pense”.

Dave Roberts, de la police de Dyfed Powys, a déclaré que les mensonges de Bridger n’avaient aucun sens.

Il a dit: “Total bull *** – ça n’a aucun sens.

“Il s’est évidemment convaincu que ce qu’il a dit s’était produit, s’était réellement produit et il essayait de convaincre tout le monde de la même chose.

“Déformé. Absolument déformé.”

