Moment effrayant, le tueur de Libby Squire rit alors qu’il est arrêté pour son viol et son meurtre – alors que sa mère jure de le rencontrer

C’est le moment effrayant où l’assassin de Libby Squire a ri lorsqu’il a été arrêté pour son viol et son meurtre.

Twisted Pawel Relowicz a jeté le corps de l’étudiante de l’Université de Hull dans la rivière Hull après l’avoir brutalement attaquée alors qu’elle était en soirée en 2019.

Libby Squire a été assassinée lors d’une soirée en 2019 Crédit : PA

Une nouvelle vidéo choquante montre son tueur en train de rire alors qu’il était arrêté

La mère de Libby va maintenant rencontrer Relowicz malade Crédit : PA : Association de la presse

Libby a disparu après être rentrée chez elle après avoir fait la fête avec des amis – et a été surprise par CCTV en train de monter dans la voiture du boucher polonais.

Son corps a ensuite été retrouvé dans l’estuaire de Humber avec le polonais Relowicz, 26 ans, finalement reconnu coupable du viol et du meurtre de l’étudiant de 21 ans – emprisonné à vie et doit purger au moins 27 ans.

Il n’a jamais montré de remords ni de culpabilité pour son crime – et maintenant, une vidéo écœurante l’a montré souriant et riant lorsqu’il a été arrêté.

Cela survient alors que la mère de Libby, Lisa, est en train d’organiser une rencontre avec Relowicz.

Elle a déclaré à Sky News: “Beaucoup de gens ne comprennent pas cela – je ne le déteste pas”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Je ne suis pas en colère contre lui. Je veux juste des informations de sa part.

“Je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux pas comprendre pourquoi il a fait ce qu’il a fait.

“Pour moi, il s’agit surtout de découvrir comment elle était dans ces 20 dernières minutes de sa vie.”

La date n’a pas encore été fixée pour la rencontre.

Mme Squire a expliqué: “Pour moi, il est vraiment important de savoir comment elle est morte. J’ai besoin de le savoir.

« Vais-je le croire s’il me le dit ? Je ne sais pas.

“Il y a beaucoup de questions que je veux poser.”

Malade Relowicz a vu Libby trembler en sanglotant au bord de la route après avoir perdu ses clés et être tombée à plusieurs reprises.

De bons samaritains ont essayé de l’aider mais elle s’est agitée alors ils l’ont laissée dans la rue.

La jeune femme a alors supplié Relowicz de l’emmener chez sa mère mais le tueur insensible l’a emmenée dans un parc isolé où il l’a violée et tuée.

Relowicz, une boucherie dans une usine de viande, a jeté son corps dans la rivière Hull

Elle a été découverte six semaines plus tard, le 20 mars 2019, dans l’estuaire de Humber par un bateau de pêche – un collier en or portant la lettre “L” toujours accroché autour de son cou.

Libby, es-tu encore à la maison ? est disponible à partir du 27 octobre sur Sky Crime à 21h et sur le service de streaming Now