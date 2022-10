Moment effrayant, le mari tueur attire sa femme enceinte au bord d’une falaise rocheuse pour un selfie avant de la repousser

C’est le moment effrayant où un mari tueur a attiré sa femme enceinte vers une falaise rocheuse pour un selfie avant de la pousser à 1 000 pieds jusqu’à sa mort.

Des images choquantes montrent Hakan Aysal, 40 ans, conduisant sa femme Semra, 32 ans, dans la vallée des papillons à Mugla, en Turquie, quelques instants avant de la pousser hors du bord.

On peut voir Aysal tenir la main de sa femme alors qu’il la conduit au site de beauté en Turquie

Il a été emprisonné à vie après avoir poussé sa femme enceinte de la falaise

Le mari a attiré Semra dans la vallée des papillons à Mugla, en Turquie, pour un selfie Crédit : Flash d’information

Le mari diabolique a été emprisonné à vie après avoir tué sa femme enceinte de sept mois, en juin 2018, dans le but d’encaisser une police d’assurance-vie.

Un tribunal a entendu comment Aysal avait attiré Semra, qui avait le vertige, jusqu’à la falaise, sous prétexte de prendre un selfie ensemble avant de la pousser.

À la suite d’une enquête sur la mort de la femme, une vidéo effrayante, capturée par un touriste à proximité quelques instants avant la tragédie, a émergé.

Le clip montre Aysal tenant la main de Semra alors qu’ils descendent la falaise vers la mer.

On peut les voir debout derrière un rocher alors qu’ils regardent la Méditerranée.

Le passant, Recep Sahin, qui a filmé la vidéo, a affirmé à l’époque avoir vu Aysal agir étrangement et a prédit que l’un des deux tomberait de la falaise.

Sahin a pris la parole lors d’une audience précédente et a déclaré au tribunal : “Je me suis arrêté là pour voir la vue sur la baie de Kabak avec ma famille.

“Ma fille filmait la vue avec mon téléphone et le couple Aysal est descendu la pente à ce moment-là.

“Nous avons même plaisanté, ‘soit cet homme va rejeter la femme, soit la femme va rejeter l’homme’. Il n’y a pas eu d’interaction entre eux.”

Un autre témoin a déclaré qu’Aysal avait semblé inhabituellement calme après l’incident.

Il a déclaré: “Je conduisais là-bas quand j’ai vu que quelqu’un me faisait signe et je me suis arrêté.

“Hakan est venu et a dit que sa femme était tombée de la falaise. Nous sommes immédiatement sortis de la voiture et avons commencé à la chercher, mais nous ne pouvions pas voir où elle aurait atterri d’où nous étions.”

“Nous avons essayé de nous rapprocher du bord pour mieux voir. Hakan ne nous a pas accompagnés là-bas.

“Nous sommes restés là jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie. Hakan était très insouciant et calme. Il n’agissait pas comme un homme dont la femme vient de tomber d’une falaise.”

Suite au décès de sa femme, Aysal a contracté des emprunts en son nom ainsi qu’une assurance accident personnelle de plus de 40 000 £.

Il a été rejeté lorsque la police a annoncé une enquête sur la mort de Semra.

Le frère de la victime, Naim Yolcu, a déclaré lors d’une précédente audience: “Lorsque nous sommes allés à l’Institut de médecine légale pour récupérer le corps, Hakan était assis dans la voiture.

“Ma famille et moi avons été détruits, mais Hakan n’a même pas semblé triste.”

Il a ajouté: “Ma sœur a toujours été contre les emprunts. Cependant, après sa mort, nous avons appris qu’elle avait trois emprunts contractés par Hakan au nom de ma sœur.

“De plus, Hakan avait le vertige, quel sport extrême va-t-elle pratiquer quand elle a le vertige ?”

Aysal a été initialement condamné à au moins 30 ans pour le meurtre, mais il a tenté de contester le verdict.

La haute cour pénale de Fethiye a rejeté un plaidoyer de folie de dernière minute après que des médecins du 4e département de spécialisation en médecine légale ont confirmé qu’il était en bonne santé mentale au moment du meurtre.

Sa peine à perpétuité aggravée a été confirmée, ce qui signifie qu’il purgera au moins 30 ans de prison.

On disait que Semra avait peur des hauteurs Crédit : Flash d’information