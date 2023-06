Moment effrayant, le flic Matt Ratana est « abattu par un homme menotté de 25 ans, qui a sauté et tiré avec un pistolet au poste de police »

C’est le moment où le sergent de police Matt Ratana a été abattu par un prisonnier menotté dans un centre de détention.

Louis De Zoysa, 25 ans, a sorti un revolver antique d’un étui dissimulé sous l’aisselle et a tiré à bout portant.

C’est le moment où Louis De Zoysa a tiré à bout portant, photographié au-dessus du pistolet visant directement Matt

De Zoysa affirme qu’il n’a pas tiré avec l’arme délibérément

Le flic rencontré Matt Ratana a été abattu dans le centre de détention, illustré ci-dessus avec Su Bushby 1 crédit

Ses mains avaient été attachées derrière son dos, mais il a réussi à tirer quatre coups.

La vidéosurveillance éditée montrant la fusillade du flic Met Matt, âgé de 54 ans, a été publiée hier soir.

Une version intégrale a été jouée aux jurés lors du procès de De Zoysa, auquel assistait hier le partenaire de Matt, Su Bushby.

Il montrait De Zoysa pivotant vers sa droite, soulevant le dos de sa veste et tirant le pistolet avec sa main droite en un mouvement rapide avant de tirer dans la poitrine du Sgt Ratana.

Deux autres flics dans la cellule du centre de détention de Croydon, dans le sud de Londres, sont ensuite vus en train de plonger sur le tireur.

Le tribunal de la Couronne de Northampton a entendu comment De Zoysa a tiré trois autres coups de feu avec le pistolet qu’il a acheté légalement sur Internet, en utilisant des balles qu’il a lui-même fabriquées.

Le deuxième coup a touché le Sgt Ratana à la jambe, le troisième a frappé un mur et le quatrième a frappé De Zoysa au visage, causant des lésions cérébrales.

De Zoysa, en fauteuil roulant, nie le meurtre.

Ses avocats affirment qu’il a tué le sergent Ratana dans une « crise d’autisme ».

Il a été arrêté près du domicile de ses parents à Norbury, dans le sud de Londres, à 1h30 du matin en septembre 2020.

Les PC Rich Davey et Samantha Still l’ont arrêté après avoir trouvé du cannabis et sept balles – mais pas le revolver.

Le procureur Duncan Penny a déclaré aux jurés: « Le pistolet et l’étui étaient probablement cachés sous l’une de ses aisselles. »

La vidéosurveillance d’un fourgon de police a montré De Zoysa en train de mélanger ses mains derrière son dos, de se déplacer sur son siège et de secouer la tête.

Il a été placé dans une cellule de détention accompagné des PJ Davey et Still.

L’accusé leur dit alors : « Je vais vous dire, c’est ça. Ça y est. S’il vous plaît, s’il vous plaît, partez.

Le sergent Ratana, fan de rugby né en Nouvelle-Zélande, est vu entrer dos à la caméra.

« Il s’est présenté à De Zoysa avant de lui demander de se lever pour être fouillé. On voit alors le tireur bondir et ouvrir le feu.

De Zoysa, de Banstead, Surrey, affirme qu’il n’a pas tiré avec l’arme délibérément.

Le procès se poursuit.

De Zoysa vu saisir le revolver de l’étui d’épaule

Les flics ont vu saisir le tireur De Zoysa et le 4e coup l’atteint au visage