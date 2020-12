Deux voyous adolescents qui ont été surpris par la vidéosurveillance en train de donner des coups de pied et de poing à un homme sans défense alors qu’il se recroquevillait sur le sol ont été condamnés à six ans de prison.

Des images montrent Callum Lee Davies et Daniel Simon Wyn Hughes, tous deux âgés de 19 ans, lançant une attaque vicieuse contre Huw Owen à Caernarfon.

Les deux hommes se sont approchés de l’homme par derrière, l’un des attaquants lui donnant un coup de poing sur le côté de la tête avant de lui attraper les bras pour qu’il ne puisse pas bouger et de le forcer au sol.

Une fois sur le sol, Davies et Hughes lancent une série de coups douloureux sur le corps d’Owens alors qu’il tente de se protéger.

Les voyous de 19 ans, Callum Lee Davies (à gauche) et Daniel Simon Wyn Hughes (à droite) ont attaqué Huw Owens à Ffordd Maes Barcer, Caernarfon le 14 avril de cette année.

Le duo violent commence alors simultanément à le frapper et à lui donner des coups de pied, ainsi qu’à piétiner la tête de la victime, alors qu’il se trouve sur la route, incapable de se remettre sur pied.

CCTV de l’attaque du 14 avril montre les deux adolescents fuyant les lieux.

Lors de leur condamnation à la Cour de la Couronne de Caernarfon plus tôt cette semaine, il a été entendu que Davies et Hughes sont revenus peu de temps après et se sont filmés sur Snapchat en train de poursuivre l’attaque.

M. Owen a ensuite été retrouvé sur la route par la police qui l’a emmené à l’hôpital avec des côtes fracturées et une blessure à la tête.

Davies de Lon Cefn Du, Caernarfon et Hughes de Ffordd Pandy, Caernarfon ont tous deux reconnu avoir causé GBH et ont été condamnés à six ans de détention dans un établissement pour jeunes délinquants.

Le procureur Sion ap Mihangel a déclaré que les deux hommes avaient admis être sous l’influence de la cocaïne lorsqu’ils avaient « agressé brutalement » M. Owen, qui était ivre et « vulnérable » à l’époque.

Le tribunal a appris que la victime avait finalement été aidée par Hughes après que le couple l’ait attaqué pour la deuxième fois, mais l’avait ensuite laissé « sans défense et inconscient » sur la route.

Le couple a laissé M. Owens dans la rue après avoir frappé, frappé et frappé sa tête.

Le couple est ensuite revenu et l’a battu à nouveau, enregistrant cette fois l’attaque vicieuse sur Snapchat.

Le juge Nicola Jones a déclaré: « Pendant que Callum Davies tournait, [Daniel Hughes] a continué à donner des coups de pied et à frapper M. Owen tout en [Mr Owen] était par terre.

Elle a imposé une ordonnance restrictive pour une durée indéterminée, interdisant à Davies et Hughes de contacter M. Owen ou de se référer à lui sur Internet.

Le gendarme Ifan Lloyd Jones, de la police du nord du Pays de Galles, a déclaré: « Il s’agissait d’une attaque lâche et non provoquée dans laquelle Davies et Hughes n’ont montré aucun respect pour la victime et les conséquences potentielles de leurs actes.

« M. Owen a été transporté à l’hôpital avec des côtes fracturées et une blessure à la tête.

« Ils n’ont montré aucun remords et les peines prononcées envoient un message clair selon lequel des infractions comme celle-ci seront traitées avec vigueur. »