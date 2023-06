Un groupe d’épaulards a heurté l’un des bateaux lors d’une course de voile d’endurance à l’approche du détroit de Gibraltar, la dernière rencontre dans ce que les chercheurs disent être une tendance croissante d’interactions agressives avec les orques ibériques.

Le rodage de 15 minutes avec au moins trois des mammifères géants a forcé l’équipage participant à The Ocean Race jeudi à baisser les voiles et à faire retentir un claquement pour tenter d’effrayer les orques qui s’approchaient. Personne n’a été blessé, mais le skipper de l’équipe JAJO, Jelmer van Beek, a déclaré dans une vidéo publiée sur le site Web de The Ocean Race que c’était « un moment effrayant ».

« Il y a vingt minutes, nous avons été frappés par des orques », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Trois orques sont venus droit sur nous et ont commencé à heurter les gouvernails. Impressionnant de voir les orques, de beaux animaux, mais aussi un moment dangereux pour nous en tant qu’équipe.”

L’équipe JAJO s’approchait de l’embouchure de la mer Méditerranée sur une étape des Pays-Bas à l’Italie lorsqu’au moins trois orques se sont approchées du sloop de la classe VO65. Une vidéo prise par l’équipage a montré que l’un des épaulards semblait se blottir contre le gouvernail; une autre vidéo montrait l’un d’eux passant son nez dans la coque.

Les scientifiques ont noté une augmentation des rapports d’orques heurtant ou endommageant des bateaux au large de la côte ouest de la péninsule ibérique au cours des quatre dernières années. Les mammifères mesurent en moyenne de 5 à 6 1/2 mètres) et pèsent plus de 3 600 kilogrammes.

Le comportement défie toute explication facile. Une équipe de chercheurs sur la vie marine qui étudient les épaulards au large de l’Espagne et du Portugal a identifié 15 orques individuelles impliquées dans les rencontres – 13 d’entre elles jeunes, soutenant l’hypothèse qu’elles jouent. Le fait que deux soient des adultes pourrait soutenir la théorie concurrente et plus sensationnelle selon laquelle ils réagissent à un événement traumatisant avec un bateau.

« Nous savions qu’il y avait une possibilité qu’une orque attaque cette étape », a déclaré le journaliste de bord Brend Schuil. « Nous avions donc déjà parlé de ce qu’il fallait faire si la situation se produisait. »

Schuil a déclaré qu’il y avait un appel pour toutes les mains sur le pont et que les voiles ont été larguées pour ralentir le bateau à partir d’une vitesse de course de 12 nœuds. L’équipage a fait du bruit pour effrayer les orques.

REGARDER | Des orques agressives endommagent un bateau au large du sud de l’Espagne :

Des épaulards agressifs endommagent un bateau au large des côtes du sud de l’Espagne Un voilier au large des côtes du sud de l’Espagne a récemment été attaqué par un groupe d’orques qui a percuté le navire à plusieurs reprises, brisant son gouvernail et rompant la coque. L’équipage a appelé à l’aide les autorités espagnoles, qui ont envoyé un bateau d’intervention rapide et un hélicoptère avec une pompe de cale pour les aider à puiser l’eau. Il s’agit de l’une des dizaines d’attaques d’orques enregistrées jusqu’à présent cette année au large des côtes espagnoles et portugaises.

« Ils semblaient plus agressifs/joueurs quand nous naviguions à grande vitesse. Une fois que nous avons ralenti, ils ont également commencé à être moins agressifs dans leurs attaques », a-t-il déclaré. « Tout le monde va bien à bord et les animaux aussi. »

L’Ocean Race implique deux classes de voiliers en mer pendant des semaines, les IMOCA 60 participant à un tour du monde de six mois et 32 ​​000 milles marins (37 000 milles, 59 000 km). La course en est à sa dernière étape, de La Haye à Gênes, où elle devrait arriver plus tard cette semaine.

Les bateaux ont déjà fait face à une flottille d’algues géantes, à une panne d’équipement catastrophique et à une collision qui a fait sortir le leader de la septième étape décisive. L’un des bateaux de la partie tour du monde de la course a déclenché son alarme de danger après avoir heurté ce qu’ils soupçonnaient être une baleine au large de Terre-Neuve; deux membres d’équipage ont été blessés dans la collision.