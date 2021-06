Moment écœurant, des voyous se coupent les uns les autres avec des lames géantes dans une bataille au couteau de Greenwich, laissant l’homme se battre pour sa vie

C’est le moment écoeurant où des voyous se sont entaillés avec des lames géantes en plein jour – laissant un homme se battre pour sa vie.

Les voisins ont crié aux quatre bagarreurs d’arrêter alors qu’ils se battaient avec des couteaux et des machettes lors d’une horrible dispute dans les rues de Londres.

C’est le moment terrifiant où un groupe d’hommes se sont affrontés pour un combat au couteau en plein jour

L’un des hommes, qui était armé d’une énorme machette, a affronté trois autres, tous apparemment armés de couteaux

Des policiers se sont précipités sur les lieux après l’explosion de violence à North Greenwich, laissant des habitants terrifiés implorant de l’aide.

Mais un homme a été grièvement blessé et doit se battre pour sa vie à l’hôpital.

Un témoin a filmé les hommes en train de s’entretuer lors de la « terrible » bagarre.

Les images troublantes montrent les hommes adultes se précipitant les uns sur les autres avec des couteaux.

L’un, qui est nu jusqu’à la taille et pieds nus, tient une énorme machette – tandis qu’un second, en pantalon de jogging gris et t-shirt bleu marine, peut être vu avec un couteau de cuisine de style sculpteur.

Des voisins peuvent être vus dans la vidéo se précipitant sur leurs balcons alors que les hommes crient.

Une femme crie : « Arrête, arrête. »

À un moment donné, l’homme à la machette semble trancher le poignet d’un deuxième combattant.

La bataille choquante a éclaté dans un quartier résidentiel de North Greenwich alors que les voisins regardaient depuis leurs appartements

Un homme se bat pour sa vie après l’horreur

L’homme peut être vu en train de jeter un coup d’œil à sa blessure avant de s’avancer et de frapper le visage de son adversaire.

« Il y avait quatre gars – ils se sont battus et tous avaient un couteau », a déclaré le témoin.

« L’un d’eux avait une machette de près de 20 pouces de long.

« Il semblait que trois des gars se battaient contre le quatrième. Ils semblaient tous être du même côté, à part lui.

« Le combat s’est déroulé dans un grand cercle autour des bâtiments – il a couvert environ 200 mètres et a duré environ huit minutes.

« Ils se poursuivaient, se jetaient des bouteilles, utilisaient des couteaux – il semblait que plus d’un seul était blessé, mais l’homme qui a été blessé semblait être dans un mauvais état.

« Ils ont dit qu’il n’allait pas bien. »

Les flics ont été appelés à Barge Walk résidentiel, près de la Tamise, peu avant 16h30 aujourd’hui.

Les flics ont appelé toute personne ayant des informations à se manifester de toute urgence

La bagarre a duré une dizaine de minutes dans un espace public à l’extérieur d’immeubles

La région est populaire auprès des familles et des travailleurs, a déclaré le témoin.

« C’était absolument terrible – choquant », a-t-il ajouté.

« C’est un quartier agréable mais c’était comme quelque chose que l’on s’attend à voir à Manaus au Brésil, plutôt que dans les rues de Londres. »

Un porte-parole de la police du Met a exhorté toute personne ayant des informations sur l’attaque effrayante à se manifester.

« Les officiers enquêtent après un coup de couteau à Greenwich », a-t-il déclaré.

«La police a été appelée à 16h23 à Barge Walk dans le sud-est de Londres pour des informations faisant état de combats entre hommes.

« Un homme a été retrouvé sur les lieux avec des blessures apparentes au couteau.

« London Ambulance Service et London’s Air Ambulance ont assisté à la scène.

La police a été vue en train de parler à des témoins après la bagarre choquante Crédit: UkNewsinPictures

L’incident s’est déroulé peu avant 16h30 aujourd’hui Crédit: UkNewsinPictures

La police a été appelée par des voisins terrifiés Crédit: UkNewsinPictures

« L’homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

« Il n’y a pas d’interpellations pour le moment.

« Une scène de crime est en place et les enquêtes se poursuivent. »

La police de la capitale lutte contre une recrudescence de la criminalité au couteau alors que les restrictions de verrouillage se relâchent.

Aujourd’hui, les flics ont appelé à témoigner après qu’un homme de 18 ans a été poignardé à mort à Barnet un jour férié lundi.

L’adolescent a été tué lors d’une bagarre sur un court de tennis.

Une victime a subi des blessures graves – mais on pense que d’autres ont également été blessées Crédit: UkNewsinPictures

Ce n’est que le dernier d’une série d’incidents choquants dans la capitale Crédit: UkNewsinPictures

Dix hommes, tous adolescents, ont été arrêtés pour suspicion d’infractions, notamment de bagarre et de meurtre.

Un homme de 21 ans a été inculpé du meurtre d’un marchand de fleurs ce soir.

Le marchand de fleurs Tony Eastlake, 55 ans, a été poignardé à mort à Islington le samedi 29 mai.

Un homme de 23 ans a été inculpé du meurtre d’un retraité dans une maison du sud-est de Londres la semaine dernière.

L’homme de 74 ans a été retrouvé mort dans une maison de Wild Goose Drive, New Cross, aux premières heures du 28 mai.

Les pathologistes ont déclaré qu’il était décédé d’un traumatisme contondant à la tête, à la poitrine et à l’estomac.

Et samedi, un adolescent a comparu devant le tribunal après qu’un militant de Black Lives Matter a reçu une balle dans la tête lors d’une fête.

Sasha Johnson, 27 ans, s’est battue pour la vie après avoir été abattue lors de la fête à Peckham, dans le sud-est de Londres, au début du mois.

Un jeune de 18 ans a été inculpé de complot pour meurtre.

Il était l’un des cinq hommes âgés de 17 à 28 ans interrogés par les flics après l’horreur.