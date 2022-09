Moment ébouriffant quand un serpent se tient debout, Internet ne peut pas le croire

Nous sommes vraiment à l’ère numérique où nous voyons beaucoup de vidéos de différents coins du monde. Ils sont parfois amusants mais parfois ils secouent nos esprits et nos cœurs. Un compte Instagram nommé Snakes of India a partagé une vidéo dans laquelle le reptile semble se tenir debout tout seul. La vidéo montre la même chose et cela aussi sur le toit de la maison. La vidéo a reçu plus de 2 lakh vues.

Et si vous pensez que c’est la première fois que l’utilisateur partage une vidéo comme celle-ci, vous vous trompez. Le compte Instagram est connu pour ne publier que des vidéos de serpents de tout le pays. Plus tôt, il y a quelques mois, une vidéo a été partagée par eux qui montre une grenouille taureau mangeant un serpent et elle a dépassé les 4 millions de vues.

L’un des utilisateurs a déclaré: «Observation incroyable. La musique ajoute à l’intensité », tandis que l’autre a écrit : « Comment est-ce même possible ? Un autre a dit : « Énorme ouaouaron mangeant un serpent. WOW!” Un autre a dit: “Les animaux à sang froid sont des putains d’hommes bizarres.”

