Moment Drew Barrymore et Richard Branson mangent un repas de PLASTIQUE – car les humains consomment plus de 50 livres au cours de leur vie

C’est le moment où Drew Barrymore et Richard Branson mangent un repas de nourriture en plastique – car les humains consomment près de 50 livres de plastique au cours de leur vie.

L’entrepreneure et actrice semblait prête à profiter d’un sac en papier rempli de restauration rapide, pour se rendre compte rapidement que tout à l’intérieur était en plastique.

Drew Barrymore et Richard Branson se sont assis pour manger ensemble – seulement pour réaliser rapidement que leur délicieux repas était en plastique Crédit : Bold Man Media

Dans le clip, dit qu’un humain peut manger par inadvertance plus de 50 livres de plastique au cours de sa vie Crédit : Bold Man Media

Richard Branson semblait à court de mots Crédit : Bold Man Media

Alors que Richard Branson semblait à court de mots, Drew Barrymore a rapidement attiré l’attention sur le fait qu’un humain peut manger par inadvertance plus de 50 livres de plastique au cours de sa vie.

Le clip vient après que des recherches sur 2 000 adultes ont révélé que 41% pensent que les gens se soucient moins de la crise du plastique qu’auparavant, car le coût de la vie, la guerre en Ukraine et la pandémie la repoussent dans la liste des préoccupations.

Drew Barrymore, qui est un défenseur de la durabilité pour la marque de maison écologique Grove Collaborative, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Cela a été révélateur de savoir combien de plastique nous consommons.

“La crise du plastique ne va nulle part et même si certaines personnes se sentent impuissantes, il se passe beaucoup de choses formidables dans le monde pour lutter contre la crise du plastique, d’autant plus que de plus en plus de marques se mobilisent pour relever le défi.

“Tant de choses peuvent être accomplies si nous travaillons ensemble et je suis si heureux de jouer un rôle dans le soutien de l’ambition de Grove de devenir sans plastique.”

L’étude a également révélé qu’un adulte sur quatre estime qu’il ne fait aucune différence lorsqu’il voit les effets de la crise du plastique, et un quart pense que nous avons déjà fait trop de dégâts à la planète.

Depuis la pandémie, la crise du plastique ne fait qu’empirer, avec 26 000 tonnes de déchets plastiques Covid polluant l’océan, exerçant une pression supplémentaire sur un problème mondial déjà incontrôlable.

Plus d’un quart (28 %) se sentent impuissants face à la crise du plastique, 26 % ont peur et 36 % pensent que la crise du plastique s’aggrave.

Mais 49% ne savent pas quoi faire d’autre pour aider à la crise du plastique, tandis que 39% pensent que les marques doivent faire plus pour aider à arrêter la crise du plastique.

En fait, 75 % s’attendent à ce que les marques montrent la voie en utilisant du plastique durable ou moins de plastique dans leurs produits.

La plus grande préoccupation des Britanniques est l’impact sur l’océan et la vie marine (62%), avec la mise en décharge (34%) et ses effets sur le corps humain, comme la présence de plastique dans notre sang, également une préoccupation (29%).

Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a déclaré : « J’ai rencontré Drew Barrymore pour lui dire à quel point il est effrayant que les gens consomment en moyenne 20 kg de plastique au cours de leur vie.

“Les microplastiques sont partout – dans l’océan, dans notre alimentation et par conséquent, dans notre corps.

“Nous sommes fiers d’investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur la planète, des énergies renouvelables aux entreprises qui s’attaquent au problème mondial du plastique comme Grove Collaborative.

“Grove montre la voie en montrant comment les marques peuvent se diversifier et innover pour aider les consommateurs dans leur consommation de plastique.”