Une vidéo CHOQUANTE montre le moment où une mère sauve son fils de cinq ans après qu’un kidnappeur potentiel aurait tenté de l’arracher.

Le garçon, Jacob, et sa mère, Dolores Diaz Lopez, marchaient dans le Queens, à New York, jeudi à 20 heures lorsqu’un homme s’est précipité hors d’un véhicule rouge.

L’homme a arraché Jacob et l’a emmené dans sa voiture avec un autre suspect assis sur le siège passager.

Lorsque Diaz Lopez a vu cela se produire, elle s’est précipitée vers la voiture, a tendu la main par la fenêtre ouverte et a éloigné son fils du ravisseur et de la voiture.

Diaz Lopez a déclaré dans une interview avec ABC7 qu’elle et ses enfants marchaient pour rendre visite à son mari au travail lorsque l’événement s’est produit.

« J’ai dit ‘oh mon dieu mes enfants, oh mon dieu mon garçon' », a déclaré Diaz Lopez.

Le ravisseur n’avait rien dit en le mettant dans la voiture.

Au début, Jacob était assis, mais lorsque son frère aîné est venu et a supplié l’étranger de le libérer, Jacob s’est levé et Diaz Lopez a pu atteindre la voiture et sauver son fils.

« Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé. Je n’ai jamais vu ces gens », a déclaré Diaz Lopez.

On ne sait toujours pas pourquoi cet incident s’est produit, mais l’enfant n’a pas été blessé.

Selon les images, le kidnappeur est décrit comme un homme dans la trentaine avec des tatouages ​​sur les bras et une barbiche.

L’homme a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt blanc, un short gris et des baskets de couleur foncée.

Le suspect qui était assis sur le siège passager d’une berline 4 portes marron, est décrit comme un homme âgé de 50 à 60 ans, portant des lunettes.

Il a été surpris pour la dernière fois en train de porter un t-shirt orange, un jean bleu et des chaussures noires.

La police demande à toute personne disposant d’informations d’appeler la ligne d’assistance d’Échec au crime du NYPD au 1-800-577-TIPS (8477).