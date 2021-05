Moment dramatique, une fille de 6 ans s’enfuit de terreur alors que le requin rôde à quelques centimètres derrière elle tout en jouant dans la mer

C’est le moment dramatique où une fillette de six ans a eu une rencontre terrifiante avec un requin alors qu’elle jouait dans la mer.

Anele Rezentes, de Kaliua Hawaï, avait profité de son temps à la plage de Kalama avant d’être vue fuir de terreur alors que la bête féroce apparaissait soudainement à quelques centimètres d’elle.

8 C’est le moment où une jeune fille s’enfuit terrorisée après avoir aperçu un requin derrière elle Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

8 Elle a remarqué après avoir semblé rôder derrière elle Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

La jeune fille a depuis déclaré aux médias locaux que la rencontre terrifiante l’avait laissée sous le choc – en disant qu’elle avait fait «mon âme quitter mon corps».

S’adressant à KHON-TV à Honolulu, elle a déclaré: « J’ai vu un requin. Je n’ai pas remarqué qu’il était derrière mon dos. Alors je voulais vraiment m’enfuir. J’avais vraiment peur. »

La mère de la fille, Sheri Gouveia, est celle qui a enregistré la vidéo de la rencontre.

Elle a dit que sa fille «était hystérique» lorsqu’elle est sortie de l’eau.

«J’étais comme, ‘Oh mon Dieu.’ Alors j’ai couru, mais je le cherchais mais je ne pouvais pas le voir.

« Je n’avais pas réalisé que c’était en fait un requin. C’est ce qui m’a choqué », a ajouté Gouveia.

8 Anele Rezentes, jouait dans la mer sur la plage de Kalama, Hawaii Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

8 Cependant, elle remarque soudain quelque chose qui rôde derrière elle Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

8 Quand elle se rend compte que c’est un requin, la fillette de 6 ans fuit alors la scène terrorisée Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

Les experts qui ont regardé la vidéo ont déclaré au média hawaïen qu’il s’agissait peut-être d’un requin à pointe noire, qui cherche généralement de la nourriture dans les eaux peu profondes.

Ils pensent que le requin chassait le poisson au lieu de cibler Rezentes.

Ils sont connus pour vivre dans les eaux côtières au large des plages, sur les récifs coralliens et dans les baies et les estuaires et mesurent généralement environ 5,5 pieds (1,7 m) de long.

Les requins à pointe noire sont couramment vus par les nageurs et les pêcheurs le long des stations balnéaires et ont donc des rencontres régulières avec les humains.

Mme Gouveia vient de dire qu’elle est reconnaissante que sa fille soit toujours en vie.

Elle a ajouté: « Jamais, jamais quelque chose comme ça ne s’est produit auparavant. Elle est à peu près ici tous les deux week-ends.

« Je suppose qu’il y a vraiment des anges qui veillent sur mon ange », a déclaré Gouveia. «

8 Anele a dit que la rencontre avec le requin avait fait «mon âme quitter mon corps» Crédit: Facebook / HawaiiNewsNow

8 Le requin en question a été identifié plus tard comme une pointe noire, que l’on trouve couramment dans les eaux côtières au large des plages. Crédits: Getty

Infos sur Blacktip 5 faits sur les requins pointe noire Les requins à pointe noire ont des pointes noires sur toutes leurs nageoires à l’exception de la nageoire anale, qui est blanche.

Le plus vieux requin à pointe noire jamais observé était âgé de 15,5 ans.

Les requins pointes noires tournent dans les airs et ont été enregistrés faisant au moins 3 rotations avant de retomber dans l’eau.

Le plus grand requin à pointe noire jamais enregistré était une femelle mesurant 2,1 m de long.

Les requins pointes noires ont un excellent odorat et peuvent détecter une partie de chair de poisson dans 10 milliards de parties d’eau de mer.

Attaques de requins à la hausse

Bien que la jeune fille ait évité de se blesser lors de sa terrifiante rencontre, d’autres n’ont pas été aussi chanceux après une récente vague d’attecks ​​cette année.

En février, un homme de 57 ans a été tué près de l’île Maitre après avoir été mordu par un requin qui, selon les témoins, mesurait quatre mètres (13 pieds) de long.

Les autorités estiment également que la disparition d’un nageur et d’un plaisancier plus tôt cette année pourrait être due à des requins qui se sont installés le long des côtes près de Nouméa.

Vingt-quatre requins – que les responsables jugent particulièrement grands ou agressifs – ont été abattus près de la capitale le mois dernier.

Cela vient après que le Sun ait rapporté l’année dernière que neuf personnes avaient été tuées dans une soixantaine d’attaques de requins dans le monde en 2020 – le chiffre le plus élevé depuis 2013.

Les scientifiques ont suggéré que le déplacement des terrains de chasse, les conditions météorologiques, une augmentation des séjours, la surpêche et même le «hasard» pourraient avoir joué un rôle dans le pic.

Au total, huit hommes et une femme, âgés de 17 à 63 ans, ont été tués par des requins en 2020.