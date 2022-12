Moment dramatique, un professeur de yoga taché de sang est arrêté après avoir poignardé à mort l’ex-flic tueur alors que son fils “volait la fermeture”

C’est le moment dramatique où un professeur de yoga taché de sang a été arrêté pour avoir poignardé à mort son ex-flic locataire.

Dawn Lewis, 53 ans, a assassiné à mort Glenn Richards, 61 ans, dans son chalet de Glastonbury, Somerset, le 18 avril.

Dawn Lewis avait du sang sur les mains lorsqu’elle a été arrêtée 1 crédit

Elle a poignardé Glenn Richards à mort 1 crédit

Le professeur de yoga a alors appelé le 999 en leur disant : “Je l’ai poignardé”.

Des images effrayantes montraient Lewis avec du sang sur les bras après l’arrivée de la police chez elle.

On peut l’entendre crier aux agents alors qu’ils la retiennent au sol pendant que Glenn saigne à mort à l’extérieur.

Lewis a maintenant été emprisonné à vie avec un minimum de 20 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre.

L’ancien policier Glenn avait emménagé avec Lewis en 2011 après sa sortie de prison pour avoir tué son ex-femme Karen.

Son fils Jamie Richards a raconté aujourd’hui comment le meurtre de son père lui a rappelé d’horribles souvenirs de la mort de sa mère alors qu’il avait 11 ans.

Il a ajouté: “Depuis la mort de Glenn, j’ai été ramené 21 ans à ce garçon de 11 ans effrayé, ignorant ce que l’avenir nous réserve.

“J’ai écouté les détails de ce que Glenn avait fait à ma mère et je me suis retrouvé là-bas dans la cuisine, faisant s’effondrer des pommes quand Glenn a fait irruption à travers la porte avec un couteau en criant” où est ta mère?

“Cela a tout ramené, une nouvelle vague d’émotion qui m’a laissé confus et émotionnellement épuisé.

“J’ai senti en quelques instants que Glenn méritait ce qui s’était passé, mais j’ai le cœur de ma mère et personne, pas même Glenn ne devrait se voir retirer la vie.

“A cause de Dawn Lewis, j’ai dû recommencer un autre processus de deuil à cause du meurtre d’un autre parent.”

Jamie a également révélé qu’il devait rencontrer son père avant d’être assassiné et pensait que son meurtre était une “blague de malade”.

Il a dit qu’il avait d’abord supposé que Glenn avait “essayé de tuer quelqu’un” avant de découvrir que son père avait “changé dans une certaine mesure”.

Jamie a ajouté: “Je le détesterai toujours pour lui avoir enlevé ma mère. Il s’est aussi éloigné de ma vie.

“J’ai l’impression que j’avais besoin que Glenn vive ses jours seul après avoir entendu les dures réalités de ce qu’il m’a fait grandir.

“Je ne saurai jamais ce qui serait ressorti de notre rencontre. A cause de Dawn Lewis, je ne le saurai jamais.”

“Je l’ai poignardé”

Lewis et Glenn étaient devenus amis 12 ans avant son emménagement, mais ils ont commencé à se disputer dans les mois qui ont précédé sa mort.

Le 18 avril, elle a appelé le 999 en disant: “Bien, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. C’est un locataire, je voulais le faire sortir. Il a dit non.

“Je suis allé à la porte, il m’a poignardé à la jambe, je lui ai enlevé le couteau, je l’ai poignardé.

“Il est tombé dans les escaliers – je l’ai encore poignardé alors qu’il essayait de m’enlever le couteau et je t’ai appelé.”

Plus tôt dans la journée, le professeur de yoga avait appelé un ami par vidéo et lui avait montré un couteau de huit pouces.

Elle lui a dit : “Devrais-je juste monter dans sa chambre et le poignarder, puis me poignarder un peu et leur dire qu’il a fait ça ?”

Glenn est décédé sur les lieux après avoir subi cinq coups de couteau profonds, tandis que Lewis a été soigné pour trois coupures légères.

Un médecin a déclaré que ses blessures “ne semblaient pas correspondre à la description de l’attaque” et semblaient “auto-infligées”, a déclaré le tribunal.

L’inspecteur-détective Neil Meade, l’enquêteur principal, a déclaré: «Dawn Lewis a affirmé qu’elle craignait Glenn Richards et s’inquiétait de ce qu’il allait lui faire alors que sa santé mentale se détériorait.

«Après avoir décidé qu’elle ne voulait plus qu’il loge chez elle, elle a concocté un plan qui, selon elle, lui permettrait de s’en tirer avec son meurtre.

« Elle pensait peut-être que le témoin à qui elle avait révélé son plan ne nous parlerait pas de leur conversation par loyauté, mais cette croyance était erronée.

“Le témoignage des témoins, ainsi que celui du médecin qui a soigné Lewis à l’hôpital, et l’image que les messages texte entre elle et M. Richards ont peinte de leur relation, étaient convaincants.

“Le jury n’avait pas d’autre choix dans mon esprit que de rejeter les mensonges de Lewis et de la déclarer coupable de meurtre.”

Lewis est retenu par la police au sol 1 crédit