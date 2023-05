Moment dramatique Un navire espion russe fait exploser un drone marin «kamikaze» avec quelques secondes à perdre lors du dernier audacieux bombardement ukrainien

C’est le moment dramatique où un navire espion russe a fait exploser un drone marin avec quelques secondes à perdre, alors que l’Ukraine poursuit son blitz sur les forces d’invasion.

Le navire de reconnaissance Ivan Khurs se serait trouvé dans le sud de la mer Noire lorsqu’il a été attaqué par trois drones marins.

Le drone parvient initialement à esquiver le feu du navire de guerre russe alors qu’il s’écarte dans la mer Crédit : Reuters

Il a subi un coup direct car il s’est approché de l’Ivan Khurs Crédit : Reuters

L’Ivan Khurs, vu ici en mars 2021, a été attaqué par trois drones marins Crédit : Reuters

Les images montrent que l’un des bateaux sans pilote à grande vitesse a été détruit par les tirs incessants de l’Ivan Khurs alors qu’il s’approchait du navire espion.

Les premières volées du navire de guerre russe ont raté le drone pivotant – mais il a ensuite subi un coup direct.

Il a explosé en une énorme boule de feu, comme le montrent les images de la chaîne de télévision Zvezda, propriété du ministère russe de la Défense.

Des informations sur un tel incident ont fait surface pour la première fois plus tôt dans la journée sur la chaîne de télégramme pro-guerre Rybar.

Les images montrent le drame extrême de l’attaque audacieuse – évidemment par l’Ukraine – contre le navire de guerre russe.

Le navire espion a « repoussé » l’attaque présumée, selon des informations.

Le navire espion, lancé en 2017, se trouvait dans les eaux internationales à environ 40 milles marins au nord du détroit du Bosphore, selon des informations.

« Il y a des raisons de croire que les drones ont été lancés depuis un navire civil commercial », a indiqué la chaîne.

Une chaîne Telegram a allégué plus tard que le navire avait été attaqué depuis un navire transportant des céréales – mais cela a été contesté par des sources russes.

« Aujourd’hui à 05h30 (02h30 GMT), les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d’attaquer le navire Ivan Khurs de la flotte de la mer Noire avec trois vedettes rapides sans pilote », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Il a ajouté que le navire russe avait été chargé de surveiller l’infrastructure des pipelines dans les eaux économiques turques.

Le communiqué indique que les trois bateaux ennemis ont été détruits et que l’attaque a eu lieu à environ 87 milles au nord-est du Bosphore.

On pense que c’est la plus éloignée de l’Ukraine qu’une frappe de drone marin ait eu lieu.

« L’Ivan Khurs de la flotte de la mer Noire continue de remplir sa mission », a ajouté le ministère de la Défense.

La Turquie n’a pas immédiatement répondu aux demandes de la Russie.

Des navires de guerre et des avions russes ont été impliqués dans plusieurs incidents en mer Noire depuis que Moscou a lancé son offensive à grande échelle en Ukraine en février 2022.

Des drones similaires ont été utilisés lors d’attaques en Crimée, comme celle d’octobre de l’année dernière lorsqu’au moins deux navires russes ont été endommagés lors d’une frappe tôt le matin à Sébastopol.

Le nouveau vaisseau amiral de Vladimir Poutine – une frégate prisée du projet 11356R nommée l’amiral Makarov – aurait été endommagé lors de l’attaque.

En avril 2022, l’Ukraine a coulé ce qui était alors le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, avec des frappes de missiles dans l’une des plus grandes humiliations de Poutine de la guerre de 15 mois.

En mars de cette année, un drone militaire américain s’est écrasé après un incident impliquant un avion russe au-dessus de la mer Noire.

La confrontation a fait monter les tensions entre Moscou et Washington et a suscité un rare appel téléphonique entre de hauts responsables militaires américains et russes.

Les drones USV sont propulsés par un seul moteur avec une vitesse maximale de 46 mph – ils peuvent parcourir plus de 60 miles avec une charge utile de 145 lb (65 kg).

Des détonateurs explosifs, censés être fixés à l’avant du navire de la taille d’un canoë de 12 pieds, déclenchent une explosion de ce que l’on pense être une ogive à bord.

Tout au long de la guerre, les combattants ukrainiens ont utilisé des drones relativement bon marché pour faire des ravages avec la Russie.

Le drone marin n’était qu’à quelques secondes de sa cible en mer Noire Crédit : Reuters

Le dictateur russe Vladimir Poutine a subi plusieurs revers dans la région de la mer Noire depuis qu’il a envahi l’Ukraine Crédit : Getty