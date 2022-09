Des images DRAMATIC capturent le moment où un missile russe a bombardé une centrale électrique en Ukraine, déclenchant une explosion massive.

La frappe contre le CHPP-5 à Kharkiv a déclenché d’énormes ondes de choc qui ont traversé l’air alors que des millions de personnes étaient plongées dans l’obscurité.

Une centrale électrique ukrainienne a été touchée à Kharkiv

La grève a provoqué une énorme explosion

Des ondes de choc se sont propagées dans l’air

Cela survient alors que d’autres images montrent des grèves sur des centrales électriques provoquant des pannes d’électricité dans plusieurs régions, dont Kharkiv et Donetsk.

L’Ukraine a décrit les coupures d’électricité radicales comme un acte de “vengeance” après les récentes humiliations du Kremlin sur le champ de bataille.

Outre la grève sur une centrale électrique clé dans la région de Kharkiv, des images ont montré le système de métro de la ville à l’arrêt.

Des flammes ont également été observées dans une centrale électrique à Vilnohirsk, dans la région de Dnipropetrovsk.

Les attaques ont frappé les plus grandes centrales thermiques de l’est et du centre de l’Ukraine – Kharkovskaya et Zmievskaya dans la région de Kharkiv, entraînant un manque de capacité de production, selon des sources russes.

Les usines fournissent un cap central aux maisons ukrainiennes, ce qui signifie que l’attaque visait à blesser des civils.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les “actes terroristes” et a déclaré que les attaques visaient à “priver les gens de lumière et de chaleur”.

Il a déclaré : « Même à travers les ténèbres impénétrables, l’Ukraine et le monde civilisé voient clairement ces actes terroristes.

« Le froid, la faim, les ténèbres et la soif ne sont pas aussi effrayants et mortels pour nous que votre ‘amitié et fraternité’.

“Mais l’histoire remettra chaque chose à sa place.

“Et nous serons avec du gaz, de la lumière, de l’eau et de la nourriture… et SANS vous !”

La chaîne Telegram pro-guerre de Rybar a déclaré: «L’effondrement du système électrique s’est propagé aux réseaux des régions de Kharkiv, Sumy, Dnepropetrovsk, Zaporizhzhia et Odessa.

“Il a également touché les zones des régions de Donetsk contrôlées par les Forces armées ukrainiennes, la région de Kyiv et la capitale du pays.”

Les pompiers tentent de maîtriser l’incendie de la centrale électrique Crédit : Reuters

L’attaque de la centrale électrique a provoqué des pannes d’électricité dans la région Crédit : Reuters

Les pompiers travaillent pour éteindre un incendie causé par un coup russe à Kharkiv Crédit : EPA

Il a ajouté que les trains électriques s’étaient arrêtés “presque dans tout le pays” et qu’à Poltava, plusieurs trolleybus avaient pris feu dans les rues.

« Cette mesure est un bon signal pour les têtes brûlées qui font des déclarations bruyantes dans le contexte du succès des Forces armées ukrainiennes dans la région de Kharkiv.

“Ainsi, l’impact sur l’infrastructure critique de l’ennemi doit continuer.

“Et pas seulement dans les sous-stations et les centrales thermiques, mais aussi sur les ponts sur le Dniepr.”

L’ambassadrice américaine à Kyiv, Bridget Brink, a dénoncé les frappes en les qualifiant de “réponse apparente de Poutine à la libération par l’Ukraine de villes et de villages à l’est”.

La Russie avait utilisé des frappes de missiles « pour tenter de détruire des infrastructures civiles critiques ».

Il s’agit des troupes de Poutine qui ont subi des pertes catastrophiques, l’Ukraine estimant avoir récupéré la majorité du territoire occupé par la Russie dans la région lors d’une contre-attaque époustouflante.

Des images dramatiques montrent le moment où un avion de chasse russe s’est écrasé au sol dans une énorme boule de feu quelques instants après le décollage.

L’assaut de la semaine dernière a vu des milliers de Russes traverser la frontière à vélo dans une tentative désespérée d’éviter le conflit.

Alors que l’offensive semble être au bord de l’effondrement, les troupes russes abandonnent d’énormes quantités d’armes telles que des chars sur le champ de bataille.

Un commandant capturé a révélé que les troupes russes avaient choisi de se tirer dessus et de se faire exploser plutôt que de se battre au combat.

Une centrale électrique en Ukraine a été endommagée par une frappe de missile russe Crédit : Reuters