Moment dramatique, un flic héroïque sauve deux jeunes enfants de l’explosion d’Elephant and Castle

C’est le moment dramatique où un policier héros a sauvé deux jeunes enfants après une explosion massive sous la gare d’Elephant and Castle.

On peut voir de la fumée noire s’élever au-dessus de la capitale sur des kilomètres après qu’une grande boule de feu a éclaté sous la principale plaque tournante des transports.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les incendies d’éléphants et de châteaux pour des mises à jour en direct…

Un policier a été vu en train de secourir deux jeunes enfants Crédit : Twitter

Il les a ramassés et s’est précipité loin de l’incendie Crédit : Twitter

Une énorme boule de feu a éclaté du côté de la gare Crédit : Twitter

Des gens ont été vus en train de fuir les énormes flammes Crédit : Twitter

Un énorme incendie a éclaté à la gare Crédit : Getty

Une vidéo choquante publiée sur Snapchat montre le chaos qui s’est ensuivi lorsque les gens se sont précipités pour évacuer la station.

Des mères ont été vues en train de transporter des bébés hors des bâtiments qui ont pris feu.

Quelques secondes plus tard, un flic courageux a été vu en train de se précipiter hors du bâtiment en feu avec deux jeunes enfants.

On voit les enfants s’agripper à l’officier avec terreur et il descend les marches loin de l’incendie.

Pendant ce temps, un homme est soigné par des ambulanciers après qu’un incendie s’est déclaré, a confirmé LFB.

Des témoins terrifiés ont posté les images choquantes sur les réseaux sociaux, expliquant qu’ils avaient été « engloutis » dans une fumée noire.

La police procède actuellement à l’évacuation d’urgence des résidents et des entreprises de la région.

Les agents auraient confirmé que des « produits chimiques dangereux » avaient été impliqués dans l’incendie.

D’épais panaches de fumée noire ont pu être vus remplir l’air au-dessus du centre de Londres vers 13h45 cet après-midi.

Les voyageurs ont été évacués d’urgence de la gare après le début de l’incendie.

Il y a des rapports non confirmés selon lesquels un incendie s’est déclaré dans un atelier de réparation automobile dans l’une des arches sous la gare.

Un mécanicien qui travaille dans le garage a déclaré : « Nous avons tous dû sortir du magasin en courant. Je n’ai pas vu comment ça a commencé.

« Nous étions six dans le magasin à l’époque. Nous avons laissé toutes nos affaires là-dedans et avons dû courir. Je pouvais voir des flammes d’environ sept mètres de haut.

« Mon téléphone est toujours là-dedans et toutes mes affaires. Il y a trois voitures là-dedans maintenant et d’autres choses peuvent exploser, donc je ne pense pas que nous serons autorisés à revenir.

Les secours se sont précipités sur les lieux Crédit : Twitter

D’énormes panaches de fumée noire pouvaient être vus s’élever de la station Crédit : Twitter

Un passager du métro passant par la station Elephant and Castle a déclaré que la zone était « fermée à la hâte » et qu’il s’agissait d’une station-service qui avait pris feu.

Les services devraient être interrompus pendant une période prolongée, ce qui pourrait provoquer le chaos pendant la pointe des heures de pointe après le travail.

Thameslink a déclaré que toutes les lignes passant par Elephant et Castle sont actuellement bloquées en raison de l’incendie.

Les services entre St Albans et Sutton et Londres Blackfriars et Sevenoaks sont affectés.

La Northern Line ne s’arrête pas à la station de métro Elephant and Castle à la suite de l’incendie.

Les agents ont collé Walworth Road, menant à l’entrée de la station sur Elephant Road, et ont fermé l’entrée de la ligne nord.

Une vidéo montre le moment où une énorme boule de feu a explosé du côté de la gare.

Des évacuations de la zone sont actuellement en cours Crédit : Getty

L’incendie a été vu près des escaliers de la gare

La police a confirmé que l’incident ne serait pas lié au terrorisme Crédit : Reuters

« La fumée continue de couler, la zone sous la station est couverte d’une épaisse fumée noire. Des ambulances et des pompiers sont présents. »

Sara Scarpa, 25 ans, vit dans l’immeuble voisin Hurlock Heights et a déclaré que la fumée et le bruit de l’explosion avaient atteint sa fenêtre.

« Nous avons ouvert la fenêtre pendant une seconde car vous pouviez entendre les gens crier, et nous avons senti quelque chose de très très fort », a-t-elle déclaré.

« La fumée (était) en train de s’apaiser un peu… nous avons entendu une explosion et maintenant elle a recommencé. »

Les pompiers de Londres ont déclaré qu’une centaine de pompiers combattaient l’incendie et que trois unités d’arche de chemin de fer, six voitures et une cabine téléphonique étaient toutes en feu.

Le commandant de la station James Ryan, qui est sur les lieux, a averti les gens d' »éviter la zone » et de « garder les fenêtres et les portes fermées ».

Un témoin a déclaré avoir vu de « nombreuses » voitures de police présentes, une ambulance et trois camions de pompiers.

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: « Nous avons été appelés à 13h50 aujourd’hui pour signaler un incendie près de la station Elephant and Castle.

« Nous avons envoyé un certain nombre d’équipes d’ambulances, d’agents d’intervention en cas d’incident et d’équipes d’intervention spécialisées sur les lieux, y compris notre équipe d’intervention en zone dangereuse.

« Ils restent sur les lieux où ils travaillent aux côtés d’autres services d’urgence. »

Un porte-parole de la police métropolitaine a ajouté : « La police a été appelée vers 13 h 47 en réponse à un incendie sur Elephant Road, SE17.

« Les officiers et le service d’ambulance de Londres soutiennent les pompiers de Londres sur les lieux.

« Il y a d’importantes fermetures de routes en place et le public est prié d’éviter la zone.

« La gare a été évacuée et des évacuations résidentielles sont en cours.

« A ce stade précoce, l’incident ne semble pas être lié au terrorisme. »

Le feu et la fumée peuvent être vus depuis le pont de Londres Crédit : Le Soleil