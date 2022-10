Moment dramatique Un ex obsédé par Reservoir Dogs est arrêté pour meurtre après avoir versé de l’essence sur une femme et l’avoir incendiée

Des images de bodycam CHILLING révèlent le moment où un tueur obsédé par Reservoir Dogs est arrêté pour meurtre.

Le voyou sadique Steven Craig, 58 ans, a aspergé son ex Jacqueline Kirk d’essence et l’a incendiée il y a 21 ans.

Le voyou sadique Steven Craig a été arrêté pour meurtre Crédit : PA

Les médecins ont déclaré que sa mort en 2019 était un résultat “significatif” des blessures qu’il lui avait infligées lors de l’attaque de 1988.

Des images de caméras corporelles étranges montrent Craig choqué d’être informé par des flics qu’il est arrêté pour meurtre.

On le voit accroupi près d’un mur et rouler une cigarette alors qu’un officier lui dit que Jacqueline est décédée des blessures qu’il a causées.

Craig semble d’abord choqué, mais tourne rapidement le visage de pierre en demandant: “Alors elle est morte de ses blessures. Cela me rend responsable du meurtre?”

La vidéo a été publiée après qu’un jury a condamné Craig pour meurtre à Bristol Crown Court.

Lors de l’attaque de 1988, Craig a trempé Jacqueline dans de l’essence et l’a incendiée en imitant la scène de torture dans le film de 1991 de Quentin Tarantino.

Elle a miraculeusement survécu après avoir subi 35 % de brûlures, subi 14 opérations et passé près de neuf mois à l’hôpital.

Lors de son premier procès pour lésions corporelles graves avec intention en 2000, Jacqueline a révélé que Craig avait “fantasmé” sur la méthode de torture.

Il a été reconnu coupable et emprisonné pour l’attaque.

Des années plus tard – après sa mort en 2019 – Craig a été arrêtée et accusée de son meurtre.

Un procès a appris que Jacqueline était décédée des suites de complications de santé “plus que minimes” causées par ses actions.

Le procureur Richard Smith QC a déclaré que les blessures du jury infligées lors de l’attaque étaient une cause “importante” de sa mort ultérieure en août 2019.

Le tribunal a entendu que les brûlures et les cicatrices sur son corps signifiaient que lorsque ses intestins gonflaient, le reste du corps ne pouvait pas se développer correctement.

Cela a provoqué la rupture de son diaphragme et elle est décédée à l’âge de 62 ans.

BLESSURES D’HORREUR

Et sans les cicatrices et les brûlures qu’elle a subies à la suite de l’attaque, M. Smith a fait valoir que les médecins l’auraient opérée pour réparer la rupture et lui auraient sauvé la vie.

S’exprimant après l’affaire, la fille de Jacqueline, Sonna, a déclaré: “Elle a trouvé cela très difficile parce qu’elle ne pouvait pas faire comprendre aux gens ce qu’elle disait parce que la trachéotomie rendait très difficile l’audition de sa voix.

“Mais elle tenait toujours à ce que sa voix soit entendue autant qu’elle le pouvait.

“Elle a survécu et elle n’était pas censée survivre.

“Et puis elle n’était pas censée récupérer et quand nous avons pensé qu’elle ne sortirait jamais du coma dans lequel ils l’ont mise, nous avons juste supposé que ce serait les derniers jours de sa vie.

“Mais jour après jour est passé et après un mois, ils l’ont sortie du coma et elle a dû faire face à Dieu sait combien de défis et combien d’opérations et le fait qu’elle n’avait pas de voix et qu’elle était vraiment faible et qu’elle était confinée à ça chambre à l’hôpital.

“Mais elle a continué et elle était déterminée à redevenir elle-même.”

Plusieurs experts médicaux ont été présentés au cours du procès pour examiner le rôle que l’attaque initiale a eu sur sa mort ultérieure.

Il s’agissait notamment du personnel médical du Royal United Hospital de Bath, où elle a été soignée.

Le Dr Jonathan Price a déclaré au tribunal qu’elle était trop “frêle” pour être opérée après que son état se soit détérioré.

Poursuivant, Richard Smith KC a déclaré au tribunal que Mme Kirk était décédée après un “gonflement de ses intestins”.

Il a dit au jury qu’aux yeux de la loi, les actions de Craig devraient constituer un meurtre.

Le procureur a ajouté: “C’est en 2019 – 21 ans après cette attaque au pétrole que Jacqueline Kirk est tombée malade et a été transportée d’urgence à l’hôpital.

“Les intestins et la région intestinale de Jacqueline Kirk se sont grossièrement remplis d’air et de gaz à tel point que son estomac a enflé.

“Il était bien bombé et, par conséquent, elle était manifestement dans une situation dangereuse et un inconfort constant.

“Sa poitrine et son abdomen étaient raides et contractés.

“Pour cette raison, la capacité de sa poitrine et de son abdomen à gonfler pour accueillir les intestins à l’intérieur était limitée.”

En raison de sa fragilité, les médecins ont décidé qu’il n’était ni juste ni juste de l’opérer. Elle a donc été placée en soins palliatifs et est décédée peu de temps après.

M. Smith a ajouté: “L’accusation dit que la mort de Jacqueline toutes ces années plus tard a été causée, en partie du moins, à la suite des blessures qui lui ont été infligées il y a toutes ces années lorsqu’elle a été si gravement brûlée.

“Pour cette raison, cet accusé est correctement accusé, disons-nous, de meurtre.”

Le tribunal a appris qu’au moment de l’attaque au pétrole, ils étaient en couple depuis environ trois à quatre ans.

Lors du précédent procès de Craig en 2000, Jacqueline avait dit au jury que Craig avait fantasmé sur la scène de Reservoir Dogs où un tortionnaire colle un policier sur une chaise, l’asperge d’essence, lui coupe l’oreille et danse sur la chanson Stuck in the Middle avec vous.

Elle a déclaré au jury : “Je n’ai vu le film avec lui qu’une seule fois, mais… il me parlait toujours de ce type qui dansait et chantait alors qu’il torturait quelqu’un.

“Il pensait qu’il était vraiment cool.”

Se souvenant de l’attaque, la mère de deux enfants a déclaré au tribunal: “Steve m’a dit de lui passer une bouteille pleine d’essence et il m’a dit de baisser la tête. Je l’ai poussée aussi loin que possible, puis il a versé le essence sur moi.

“Je pouvais le sentir sur tout mon visage et mon cou. Je pensais juste que j’allais me faire battre.”

On lui a alors donné une cigarette et on lui a dit que c’était peut-être sa dernière. Il lui dit alors : « Regarde comme tes nerfs sont calmes.

Mme Kirk a ajouté: “J’ai pris la cigarette et il m’a allumé. Je viens de voir une flamme bleue passer. Je me souviens que Steve s’est éloigné d’environ trois pas.

“J’ai commencé à sentir mes bras brûler. Je me suis retourné et j’ai dit ‘Aidez-moi’.

“Il m’a dit de rouler. Je me suis retourné et j’ai pensé qu’il était sorti, mais ensuite, whoosh, il est remonté. Je ne pouvais rien sortir de ma bouche autre que” Aidez-moi “.

“Steve m’a dit de rouler à nouveau… la prochaine chose dont je me souviens, c’est de m’être réveillé aux soins intensifs.”

Craig sera condamné à une date ultérieure.

