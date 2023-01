Moment dramatique, un escadron de chasseurs-bombardiers russes “buzz” le navire de guerre HMS Queen Elizabeth alors que l’équipage brouille des jets furtifs

Des images DRAMATIQUE montrent le moment où des avions de combat russes bourdonnent un porte-avions britannique dans une manœuvre «menaçante».

On peut voir les jets de Vladimir Poutine voler vers le HMS Queen Elizabeth, dont l’équipage brouille ses propres chasseurs furtifs F-35 pour affronter le danger.

Le moment où les combattants russes sont repérés

Les avions de Vladimir Poutine ont bourdonné le HMS Queen Elizabeth

L’équipage passe en alerte totale alors que les Russes se précipitent vers eux

Les Russes reçoivent un avertissement alors que les propres avions de combat du navire sont brouillés

La vidéo extraordinaire montre l’équipage avertissant les Russes de reculer alors que l’énorme navire de guerre de la Royal Navy navigue à travers la Méditerranée lors de son premier déploiement.

L’incident s’est produit en 2021 mais a maintenant été révélé dans un nouveau documentaire de la BBC, The Warship: Tour of Duty.

Le HMS Queen Elizabeth, d’une valeur de 3,2 milliards de livres sterling, et son navire jumeau, le HMS Prince of Wales, sont les plus grands navires de guerre du Royaume-Uni.

Il se trouvait près du canal de Suez en route vers l’Extrême-Orient pour une tournée de sept mois lorsque les avions russes sont apparus.

Trois avions d’attaque SU-24 déployés depuis une base en Syrie peuvent être vus se diriger vers le navire, surnommé Big Lizzie.

Alors que l’avion se rapproche à 7 000 pieds, l’un des membres de l’équipage avertit : « J’ai trois avions russes à 10 km » tandis qu’un autre dit : « Visuel. Roger. Trois avions russes arrivent.

Cela incite le HMS Queen Elizabeth à avertir les Russes qu’ils risquent d’être abattus.

“C’est un navire de guerre de la coalition. Vos actions semblent menaçantes”, ont dit les avions de Poutine.

“Détournez-vous immédiatement ou je pourrais prendre des mesures contre vous.

Les avions furtifs F-35 du 617e Escadron effectuaient des missions de frappe contre les terroristes de l’Etat islamique au Moyen-Orient au moment de la confrontation.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré: «Le HMS Queen Elizabeth et son groupe de travail multinational ont été régulièrement approchés par les forces maritimes et aéroportées tout au long du déploiement réussi du Carrier Strike Group en 2021.

“Comme toujours, des mesures robustes étaient en place pour protéger le groupe, y compris un sous-marin de classe Astute, et lorsque cela était nécessaire et approprié, des défis de routine ont été lancés.”

Cela survient alors que la Royal Navy a intercepté un navire de guerre russe transportant les nouveaux missiles hypersoniques “imparables” de Poutine à 7 000 mph.

Le HMS Portland a suivi la frégate lance-missiles Admiral Gorshkov alors qu’elle naviguait près du Royaume-Uni dans la mer du Nord.

La frégate Type-23 a suivi le navire de guerre de Vladimir Poutine qui a mis les voiles en grande pompe pour une mission dans l’Atlantique.

L’incident de 2021 a été l’une des nombreuses rencontres entre le HMS Queen Elizabeth et les forces russes en Méditerranée.

Au cours de l’une, la marine a renversé la situation des sous-marins de Poutine qui traquaient un porte-avions britannique, brouillant des hélicoptères pour les chasser.

Cela s’est produit peu de temps après que des navires de guerre russes ont tiré des coups de semonce et qu’un avion de guerre a largué des bombes sur le chemin du destroyer britannique HMS Defender pour le forcer à quitter une zone proche des eaux de Crimée.

The Warship: Tour of Duty est sur BBC Two et iPlayer et commence le dimanche 22 janvier à 21h.