Moment dramatique, un cambrioleur qui a attaché un couple OAP puis a torturé sa femme de 86 ans à mort devant son mari est arrêté

C’est le moment dramatique où un cambrioleur qui a tué un OAP et laissé son mari se battre pour la vie après les avoir ligotés a été arrêté pour meurtre.

Vasile Culea, 33 ans, a torturé Freda Walker, 86 ans, devant son mari Ken, 88 ans, lors d’une attaque “brutale, sauvage et impitoyable”.

Ken et Freda ont été battus dans leur maison de 60 ans 1 crédit

Vasile Culea a été reconnu coupable de meurtre Crédit : fourni

Culea a été arrêté après avoir laissé un chapeau sur les lieux

Le couple âgé a été sauvagement battu avant d’être “lié, ligoté, bâillonné et laissé à son sort” dans la maison de Langwith Junction, Derby.

Freda a été déclarée morte sur les lieux, tandis que Ken est décédé quelques mois plus tard – bien que sa mort n’ait pas été liée à l’attaque.

Culea, qui était assisté d’un interprète roumain au tribunal, a maintenant été reconnu coupable du meurtre de Freda après avoir précédemment admis GBH en relation avec Ken.

Des images dramatiques montrant des policiers défonçant sa porte alors qu’ils se précipitaient pour l’arrêter ont maintenant été publiées à la suite du verdict.

On peut voir Culea être emmitouflé sur son lit alors que les agents lui disent qu’il est arrêté.

Alors qu’ils le menottent, un écran de télévision sur le mur montre qu’il a regardé le drame policier Queen of the South sur Netflix.

Culea peut alors être vu sur le sol d’une camionnette alors que ses droits lui sont lus.

Derby Crown Court a appris comment Culea s’était caché dans l’ombre à l’extérieur de la maison alors qu’il se préparait à tendre une embuscade à Ken et Freda en janvier.

Chilling CCTV l’a montré en train de faire plusieurs voyages de reconnaissance autour de la propriété après avoir élaboré le sinistre plan de voler 30 000 £ que le couple avait récemment retirés.

Après avoir attendu Ken et Freda, l’intrus s’est introduit de force dans la maison du couple depuis 60 ans pour exiger l’argent.

Lorsque le conseiller local Ken a dit qu’il ne se souvenait pas où il se trouvait, Culea s’est lancé dans l’attaque vicieuse.

Il a battu le couple âgé, marié depuis plus de 60 ans, puis les a ligotés avant de les laisser mourir.

Ils ont été découverts 12 heures plus tard – avec l’ancienne couturière Freda retrouvée sur le sol de la cuisine dans une mare de sang.

Elle avait été bâillonnée avec des sacs en plastique et avait une taie d’oreiller sur la tête.

Le mari Ken a été découvert encore ligoté sous la table de la salle à manger également couvert de sang.

TORTURE DE TROIS HEURES

Culea a été capturé sur CCTV s’éloignant calmement de la maison dans une tentative grossière de déguiser son apparence.

Le tueur avait passé plus de trois heures à torturer le couple avant de les laisser pour morts vers 20h48.

Culea a été arrêté à son domicile à Church Warsop, Notts, après une chasse à l’homme par la police.

Étonnamment, il avait laissé une casquette au domicile du couple qui a renvoyé un résultat positif à l’ADN.

Il a affirmé avoir accidentellement blessé Freda après avoir “glissé” sur une boisson renversée et avoir marché sur sa poitrine.

La brute a également déclaré qu’il n’avait attaché les victimes que pour pouvoir fouiller la maison “pacifiquement”, mais qu’il était parti après avoir été effrayé par un bruit à l’extérieur.

Culea, qui avait rendu visite à un bookmaker le jour de l’attaque, a affirmé qu’il avait besoin d’argent en raison de ses dettes de jeu en spirale.

Les médecins ont déclaré que Freda avait subi 25 blessures – dont plusieurs blessures contondantes – après avoir été battue lors de l’attaque « soutenue ».

Elle avait survécu pendant au moins une heure après l’attaque et avait une perspective raisonnable de survie si elle avait reçu de l’aide.

Ken a également subi des blessures au cerveau, notamment une hémorragie ainsi que d’importantes ecchymoses au visage, une fracture de la colonne vertébrale, du sang dans le conduit auditif et une fracture du nez.

“VRAIMENT CHOQUANT”

TDI Van Schaick a déclaré: «Il ne fait aucun doute qu’après avoir travaillé si dur au fil des ans, Freda et Kenneth méritaient une longue et heureuse retraite et la paix dans leurs dernières années.

“Cela leur a été retiré en janvier lorsque Vasile Culea, croyant que le couple avait de l’argent à l’adresse, est entré avec l’intention de les voler.

“Quand il a rencontré Freda et Kenneth, il les a agressés, tuant Freda et laissant Kenneth pour mort. Les méthodes qu’il a utilisées étaient vraiment choquantes.

“Bien que Kenneth ait peut-être survécu à l’attaque, il avait perdu sa femme et avait vécu ses derniers jours nécessitant des soins constants avant de décéder malheureusement peu de temps avant que cette affaire ne soit entendue.

“Bien que ce verdict ne puisse jamais annuler les actions de Culea cette nuit-là, j’espère qu’il apportera une certaine consolation aux personnes touchées par cet horrible crime que justice a été rendue.”

Culea a précédemment admis l’homicide involontaire coupable à l’égard de Freda et infligé GBH à son mari.

Il sera condamné ultérieurement.

On peut voir Culea s’éloigner calmement de la maison dans une haute visibilité 1 crédit

Il avait auparavant rendu visite à un bookmaker de Betfred le matin de l’attaque 1 crédit

Ken est décédé à l’hôpital après l’attaque mais sa mort n’était pas liée 1 crédit