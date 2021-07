Moment dramatique Range Rover s’enfuit le long des VOIES DE TRAIN à la gare de Cheshunt après avoir été arrêté par des flics

C’est le moment où un crétin fuyant la police a largué un Range Rover chic sur une voie ferrée après une dangereuse poursuite le long des rails.

La voiture a été abandonnée sur la ligne à Cheshunt dans le Hertfordshire après avoir accéléré lors d’un contrôle de police – blessant deux flics.

C’est le moment incroyable où un conducteur de Range Rover a dévalé une ligne de chemin de fer du Hertfordshire lors d’une poursuite policière

La voiture avait été arrêtée par la police mais a filé à toute allure, blessant deux policiers

Des banlieusards stupéfaits ont regardé avec étonnement alors qu’il les dépassait sur les voies.

Le drame a commencé ce matin lorsqu’un policier a tenté d’arrêter le Range Rover à la gare de Cheshunt et a demandé au conducteur de sortir du véhicule.

Des témoins ont vu avec horreur deux policiers tenter de tirer le conducteur hors de la voiture, mais il a fait marche arrière à toute vitesse, renversant l’officier en vol.

Il a ensuite démarré à grande vitesse avant de se retrouver sur la voie ferrée.

Le véhicule de couleur sombre a ensuite été abandonné sur la voie ferrée entre les gares de Cheshunt et Waltham Cross, Herts, plus tôt dans la journée.

La police et les services d’urgence ont été vus en piqué sur la zone plus tôt ce matin.

Au moins 10 voitures de police, une ambulance et une équipe de pompiers sont sur les lieux et la police a érigé un cordon empêchant le public et les automobilistes de passer devant les Malsters près de la gare.

Les trains ont été perturbés dans le Hertfordshire, Londres, Essex et Cambridge.

Les agents ont d’abord été appelés pour signaler qu’une voiture volée avait été conduite dans le comté depuis l’Essex – avant que le conducteur ne s’enfuie dans un style terrifiant.

Les officiers ont déclaré aujourd’hui: » Vers 9 h 30 jeudi, notre salle de contrôle a été informée qu’un véhicule volé avait pénétré le sol du Hertfordshire depuis l’Essex.

« Le véhicule a été localisé à Cheshunt et des agents de la police d’Essex ont tenté de parler au conducteur.

« Le véhicule s’est alors enfui, blessant deux agents et endommageant plusieurs véhicules au passage.

« Des agents du Hertfordshire ont assisté à la recherche et le véhicule a été retrouvé abandonné sur les voies ferrées voisines à Windmill Lane.

« Une fouille de la zone est actuellement en cours pour localiser le conducteur et des agents travaillent aux côtés de la police britannique des transports pour récupérer le véhicule.

« Il n’a été heurté par un train à aucun moment. »

La police britannique des transports (BTP) a déclaré: « Les agents ont reçu un rapport d’une voiture sur la ligne de chemin de fer à Cheshunt à 9h43 aujourd’hui.

« Des agents sont actuellement sur les lieux pour répondre à l’incident aux côtés de collègues de la police du Hertfordshire et de la police d’Essex. »

National Rail Enquiries a déclaré que les trains traversant la gare peuvent être annulés, retardés jusqu’à 60 minutes ou révisés.