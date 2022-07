Moment dramatique Nadine Dorries appelle à la sécurité après qu’un homme a menacé son caméraman lors d’une interview télévisée en direct

NADINE Dorries a été forcée d’appeler la sécurité lors d’une interview en direct ce matin lorsqu’un passant furieux a commencé à crier après son caméraman.

Sky News a brusquement coupé son fil avec le secrétaire à la Culture, qui était à Birmingham, lorsque la dispute a éclaté hors écran.

Au cours de l’entretien avec la présentatrice Kay Burley, les yeux de Mme Dorries n’arrêtaient pas de se diriger vers le côté et des cris pouvaient être entendus.

Mme Dorries a alors déclaré: “Nous allons devoir y aller Kay, je suis désolée. Votre caméraman a un petit problème.”

Le flux vers Birmingham, où Mme Dorries diffusait depuis les Jeux du Commonwealth, a continué et on a pu entendre un homme crier: “Ne me touchez pas! Si vous posez un doigt sur moi, je vous ferai arrêter pour voies de fait.”

Mme Dorries a défendu le caméraman et a dit: “Il ne vous touche pas.”

L’homme a répondu: “Il ne peut pas me toucher, madame. Comment ça, il ne me touche pas? Il ne peut pas, je le ferai arrêter dans cinq secondes chrono.”

Le personnel de sécurité a été appelé pour répondre à l’incident.

Mme Dorries a déclaré plus tard: “Début mouvementé de la tournée des médias aujourd’hui, mais si heureuse d’être ici à Birmingham pour les Jeux du Commonwealth et de voir l’impact incroyable que l’investissement de 600 millions de livres sterling du gouvernement a eu sur la ville et la région.

“Ambiance fantastique – j’ai hâte d’être à la cérémonie d’ouverture ce soir !”

Mme Dorries a ensuite défendu le coût de 778 millions de livres sterling de l’organisation des Jeux à un moment où les familles sont confrontées au coût de l’enfer.

Elle a déclaré à Sky News de Birmingham: “Ce n’est pas un projet de vanité … C’est extrêmement important.

«Êtes-vous en train de dire que nous ne devrions pas avoir les Jeux du Commonwealth? Je pense que nous sommes fiers et honorés d’avoir pris le relais lorsqu’il a été abandonné ailleurs dans le monde et de continuer à organiser ces Jeux du Commonwealth de la manière incroyable que nous avons fait .

“Tout le monde ici – des milliers de personnes – est extrêmement fier, y compris les bénévoles derrière moi en ce moment, extrêmement fiers de ce que nous faisons.”