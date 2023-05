Moment dramatique : les troupes anti-Poutine « ENVAHISSENT la Russie dans un assaut de chars et de drones à travers la frontière avant de s’emparer du village »

Une vidéo DRAMATIQUE montre un char traversant la frontière entre l’Ukraine et la Russie aujourd’hui alors que des soldats anti-Poutine prétendent s’être emparés de villages.

Des drones auraient été utilisés lors de « l’invasion » alors que des explosions retentissaient le long de la frontière dans la région de Belgorod – alors que le gouvernement local lançait un message désespéré « ne paniquez pas » aux habitants.

Les autorités russes ont déclaré qu’un « groupe de sabotage de l’armée ukrainienne » avait traversé la frontière et qu’ils « prenaient des mesures pour éliminer l’ennemi ».

Le groupe, Freedom of Russia Legion, a été formé en mars 2022 pour lutter pour l’Ukraine contre les Russes, et se compose de transfuges de l’armée russe, de volontaires russes et d’autres.

Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré que les personnes impliquées dans l’incursion à la frontière étaient « uniquement des ressortissants russes ».

Dans une vidéo non vérifiée, des membres de la légion anti-russe à l’origine de la supposée invasion ont posé devant un panneau de signalisation.

Ils ont affirmé : « Nous avons de nouveau traversé la frontière de la Fédération de Russie. La Russie sera bientôt libre.

« Le moment de se battre pour la liberté de la Russie est venu. Nous voulons que nos enfants grandissent en paix et soient des gens libres… mais cela n’a pas sa place dans la Russie de Poutine d’aujourd’hui. »

La légion anti-Poutine a affirmé avoir pris le contrôle de Kozinka, dans la région de Belgorod, mais des rumeurs font état de six autres villages sous des tirs de drones et de mortiers.

De la fumée a été repérée à plusieurs endroits près des points de contrôle frontaliers dans la région, ainsi que des vidéos en ligne semblant montrer un soldat russe mort à l’intérieur d’un bâtiment de point de contrôle.

Des vidéos de chaos autour de la frontière seraient des actions du groupe russe anti-Poutine « Freedom of Russia Legion ».

Un poste a montré un message radio disant d’urgence aux citoyens de Belgorod d’évacuer la zone.

Malgré les récits divergents des événements, le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré : « Personne n’est blessé, l’évacuation du district de Shebensky est un mensonge.

« Je vous exhorte à ne pas écouter les ennemis et à ne pas paniquer. »

Des véhicules blindés portant des inscriptions ukrainiennes ont également été repérés près de la frontière, alimentant davantage les rumeurs d’une invasion par des saboteurs russes pro-ukrainiens.

Dans un message sur Telegram, la Légion pour la liberté de la Russie a partagé une photo d’un drapeau « Russie libre » sur un pont.

Ils disaient : « Les premiers drapeaux de la Russie libre ont levé l’aube sur les villes libérées. Levez aussi les drapeaux de vos villes. La liberté est proche ! »

Le drapeau hissé sur la photo est le drapeau utilisé par les manifestants anti-guerre russes – dont beaucoup vivent dans l’est de l’Ukraine – et est également affiché sur la chaîne Telegram de la Légion pour la liberté de la Russie.

La chaîne Telegram et le site Web de la légion les décrivent comme des « citoyens libres de Russie » qui luttent contre le « régime dictatorial » en Russie.

Une autre vidéo largement partagée en ligne semble montrer les soldats courant dans les rues de la région sud de Belgorod.

Cela a été suivi de plans aériens de villes frontalières montrant de la fumée s’échappant de plusieurs bâtiments.

Un clip montrait un hélicoptère volant et larguant ce qui semble être des armes thermiques dans le village de Rakitnoye.

Les autorités russes ont déclaré qu’un bâtiment administratif de la ville de Golovchino aurait été frappé par un drone et qu’une partie d’une roquette serait tombée dans le jardin d’une maison du village d’Antonovka.

En mars, Poutine a accusé l’Ukraine d’avoir lancé une attaque terroriste malgré des images montrant qu’il s’agissait d’un coup monté par des Russes anti-Kremlin.

