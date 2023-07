Moment dramatique, les touristes terrifiés fuient le «requin» sur la plage espagnole alors que la nageoire traverse l’eau

BEACHGOERS s’est précipité hors de l’eau après avoir repéré une nageoire émergeant de manière inquiétante au-dessus des vagues sur une plage espagnole.

Des habitants et des touristes ont été vus courir sur le sable pour alerter les nageurs car ils craignaient qu’un requin ne soit sur le point de lancer une attaque.

Un énorme aileron de requin est apparu de manière inquiétante au-dessus des vagues sur une plage espagnole Crédit : Solarpix

Des baigneurs paniqués ont été vus regardant avec horreur Crédit : Solarpix

La créature marine mystérieuse a traqué le rivage de la plage de La Antilla, une petite station balnéaire de la municipalité de Lepe, dans le sud-ouest de l’Espagne.

Des adorateurs du soleil paniqués ont été vus avec horreur dans des images dramatiques alors que l’animal s’approchait mardi.

Sa redoutable nageoire planait au-dessus des eaux peu profondes alors qu’elle pataugeait à quelques mètres des nageurs et des jeunes sur des planches à pagaie.

La créature a flâné pendant un peu plus d’une minute alors qu’une foule de personnes se rassemblait sur la plage avant de reprendre la mer.

Mais son apparence explosive a inévitablement provoqué un émoi parmi les habitants qui cherchaient désespérément à savoir de quoi il s’agissait.

La plupart des gens ont supposé qu’il s’agissait d’un requin en raison de l’énorme pic d’observations au large des côtes espagnoles tout au long de l’année.

La police locale a décrit l’invité surprise sur le rivage comme une baleine à bec de Cuvier, le mammifère plongeant le plus profondément au monde.

Ils ont encouragé les habitants à « rester calmes » et ont mis fin aux rumeurs de requins dans un article publié sur les réseaux sociaux hier soir.

Il disait: « Ce n’est pas un requin et vous n’allez pas voir Steven Spielberg sur le rivage avec sa caméra. Ce n’est pas non plus un épaulard.

« L’animal qui nous a rendu visite semble être une baleine à bec de Cuvier, qui détient le record de plongées profondes mais qui est très sensible au sonar.

« Peut-être qu’il est désorienté et sur le point de se retrouver bloqué. »

Certains rapports espagnols décrivaient encore aujourd’hui la créature marine comme un épaulard, bien que les flics insistent sur le fait qu’ils ont identifié le véritable coupable.

La baleine à bec de Cuvier est l’une des baleines à bec les plus fréquemment repérées malgré son habitat en eau profonde.

Les maîtres plongeurs sont connus pour plonger à des profondeurs de près de 1,9 miles et ils arborent une petite nageoire dorsale incurvée.

L’espèce détient également le record de la plus longue plongée.

En 2014, les scientifiques ont documenté une plongée au cours de laquelle une baleine est restée sous l’eau pendant plus de deux heures.

Ce record a ensuite été brisé par une autre baleine à bec de Cuvier, qui a passé trois heures et 42 minutes sans prendre l’air.

Les plages espagnoles ont été envahies par des créatures marines ces dernières semaines, forçant certaines à fermer temporairement.

Le mois dernier, des familles ont été vues courir frénétiquement dans l’eau jusqu’à la taille alors qu’un requin nageait à côté d’elles au large d’une plage de la Costa Blanca.

Quelques jours plus tard, un tintorera ou requin bleu a semé la panique sur la plage d’Aguamarina à Orihuela Costa au sud d’Alicante.

Un requin a ensuite été aperçu glissant dans l’eau au large d’une plage d’Ibiza – marquant la cinquième observation en Espagne en seulement une semaine.

Des images terrifiantes ont ensuite émergé d’un autre requin s’approchant des sables de Malaga, forçant les Britanniques à fuir vers le rivage.

La plage de Patalavaca à Mogan, Gran Canaria, a ensuite été fermée après que deux requins-marteaux ont été aperçus rôdant près de la côte.