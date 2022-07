Moment dramatique Le tueur de Shinzo Abe est plaqué au sol par la sécurité après qu’un “vétéran de la marine avec une arme artisanale” ait tiré sur l’ex-Premier ministre

Des images dramatiques capturent le moment où un homme armé est plaqué au sol après avoir abattu l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe à deux reprises avec une arme artisanale.

L’ex-homme d’État, 67 ans, a été déclaré mort après avoir été abattu alors qu’il prononçait un discours dans la ville de Nara, dans l’ouest du Japon.

L’assassin présumé du Premier ministre japonais Shinzo Abe est plaqué au sol Crédit : Reuters

L’assassinat a été perpétré à l’aide d’une arme apparemment artisanale Crédit : Getty

Abe, 67 ans, est décédé après avoir reçu deux balles dans la poitrine et le cou Crédit : AP

La vidéo montre le tueur présumé – qui serait un vétéran de la marine de 41 ans, Tetsuya Yamagami – plaqué au sol par l’équipe de sécurité d’Abe.

Fuji TV rapporte que le suspect a été membre de la Force d’autodéfense maritime pendant trois ans jusqu’en 2005.

On pense qu’il a abattu Abe avec une arme artisanale.

Des gros plans du pistolet semblent montrer deux tuyaux attachés à un morceau de bois par un épais ruban noir.

Dans les images, Abe parle avant que deux détonations assourdissantes ne se fassent entendre.

Le chaos s’ensuit alors que la personne derrière l’objectif de la caméra se précipite sur le sol, mais parvient ensuite à revenir à la séquence pour se concentrer.

Il montre ensuite le tireur présumé – qui aurait brandi une arme artisanale – en train d’être attaqué par trois agents de sécurité.

Le tireur présumé est abattu et l’un des hommes en costume noir et masques faciaux le coince.

Un autre homme s’empare alors de l’assassin présumé alors qu’ils le détiennent.

D’autres angles de prise de vue montrent deux énormes panaches de fumée qui éclatent alors que les coups de feu sont tirés sur Abe alors qu’il parle devant une gare à Nara, au Japon.

Les gens se retournent sous le choc et courent immédiatement pour aider l’ancien Premier ministre déchu.

Et une autre vidéo montre le tireur présumé grouillant dans la foule avant de lever l’arme à double canon pour tirer.

Les médecins de l’hôpital universitaire médical de Nara ont déclaré qu’Abe n’avait aucun signe vital à son arrivée, mais qu’ils avaient procédé à une réanimation.

“C’était extrêmement grave, c’était très grave”, a déclaré le médecin à propos de l’état d’Abe à son arrivée.

Les médecins ont déclaré qu’Abe avait subi deux blessures sur le devant du cou à environ 5 cm l’une de l’autre et qu’une des balles avait pénétré son cœur.

Il a été confirmé mort à 17h03 heure locale (8h03 BST).

Abe prononçait un discours lors d’un événement de campagne avant l’élection de dimanche à la chambre haute du Parlement lorsque les coups de feu ont retenti.

Son équipe de sécurité était autour de lui, mais le tireur a pu dégainer son arme et tirer à bout portant sur l’ancien homme d’État “sans se faire contrôler”.

Ce que nous savons jusqu’à présent…

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé après avoir été abattu lors d’un violent assassinat

L’homme de 67 ans prononçait un discours dans la ville de Nara, dans l’ouest du Japon, lorsqu’il a reçu deux balles par derrière dans la poitrine et le cou.

La vidéo montre qu’Abe descend en serrant sa poitrine après deux fortes détonations

Un vétéran des forces armées de 41 ans, Yamagami Tetsuya, a été arrêté avec un fusil de chasse artisanal pour le meurtre

Le motif de la fusillade est à ce jour inconnu

Le Premier ministre japonais a qualifié la fusillade d'”acte odieux”

Le Japon a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes des pays développés, de sorte que les fusillades sont rares.

Le motif de l’assassinat sanglant est jusqu’à présent inconnu, bien que des rapports contradictoires indiquent que le tireur a « avoué » avoir perpétré l’assassinat.

Il aurait déclaré qu’il était “insatisfait” de la politique d’Abe mais qu’il n’avait “aucune rancune” contre l’ancien Premier ministre.

Boris Johnson était parmi ceux qui ont exprimé leur choc face aux événements au Japon.

“Complètement consterné et attristé d’apprendre l’attaque ignoble contre Shinzo Abe”, a-t-il tweeté. “Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.”

Theresa May a partagé une photo d’elle avec Abe lors d’un sommet sur Twitter, en écrivant : “C’était un homme d’État du plus haut calibre. Un partenaire fiable et un allié de confiance. Un hôte accompli. Mais aussi les amis les plus chaleureux et les plus gentils.

“Mes prières et mes plus sincères condoléances vont à sa famille et au peuple japonais.”

L’ancien président américain Donald Trump a également répondu à la nouvelle, décrivant Abe comme “un homme vraiment formidable” et “un véritable ami à moi” sur sa plateforme de médias sociaux “Truth Social”.

L’ambassadeur américain au Japon a écrit un hommage déchirant à l’ex-Premier ministre.

“Nous sommes tous attristés et choqués par l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo”, a dit Rahm Emmanuel.

“Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis – le gouvernement américain et le peuple américain prient pour le bien-être d’Abe-san, de sa famille et du peuple japonais.”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également fait part de son horreur face à l’assassinat.

“Nos pensées, nos prières sont avec lui, avec sa famille, avec le peuple japonais”, a-t-il dit, s’exprimant depuis le sommet du G20 à Bali.

“C’est un moment très, très triste. Et nous attendons des nouvelles du Japon.”

L’équipe de sécurité d’Abe plaque l’homme au sol Crédit : AP