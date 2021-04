Des images DRAMATIQUES montrent le moment où un requin fait chavirer le kayak d’un pêcheur et le traîne sous l’eau.

Graham Smith estime qu’il a perdu plus de 400 £ d’équipement lorsque son kayak s’est renversé en combattant un requin-taupe commun au large de la côte irlandaise.

Un requin a chaviré le kayak d’un pêcheur et l’a traîné sous l’eau Crédit: Crédit: Pen News / Graham Smith

Graham Smith a combattu le requin-taupe commun au large des côtes irlandaises Crédit: Crédit: Pen News / Graham Smith

L’homme de 43 ans a déclaré: «Je vais pêcher le requin deux fois par an au large du Donegal en Irlande.

«Ce jour-là, c’était calme à l’intérieur du promontoire, mais une fois à l’extérieur, c’était difficile.

«Le requin-taupe commun est un requin très intelligent. Ils sont notoirement difficiles. Environ 15 à 20 minutes je me suis battu contre lui.

Il a poursuivi: «Vers la fin du combat, il m’a emmené là où c’était très mauvais.

«Certains gars que je connais étaient là, alors je leur ai crié et leur ai dit: pouvez-vous me faire un petit tour de force pour me sortir de ce truc difficile – alors je pourrais faire lever le requin et le laisser partir.

« Mais le requin a provoqué une houle avant que nous ne soyons prêts et il a juste renversé le kayak. »

Il estime avoir perdu plus de 400 £ d’équipement lorsque son kayak s’est renversé Crédit: Crédit: Pen News / Graham Smith

Le kayakiste a déclaré que « le requin a provoqué une houle et il a juste renversé le kayak » Crédit: Crédit: Pen News / Graham Smith

Le requin a poursuivi le rythme avec ses dents dénudées Crédit: Crédit: Pen News / Graham Smith

Dans les images dramatiques, on peut voir le requin poursuivant vivement l’appât avec ses dents dénudées.

On voit alors M. Smith se battre pour le contrôle de sa canne à pêche alors que le requin traîne la ligne derrière lui et par-dessus son épaule.

Lorsque M. Smith commence à être remorqué vers le rivage, le requin traîne la canne sur le côté du bateau, faisant basculer le kayak au-delà du point de non-retour.

Une boîte de kit non sécurisée est alors visible déversant son contenu dans la profondeur.

Graham a déclaré qu’une caméra GoFish, une GoPro et son mobile Huawei P30 faisaient partie des objets perdus ou détruits.

« Y compris le téléphone, ce sera 500 euros (430 £) que j’ai perdus », a-t-il déclaré.

«Heureusement, la plupart des appareils électroniques sont tous attachés et étanches.

«Cela ne s’est produit que deux fois maintenant en 13 ou 14 ans de pêche en kayak. Encore 15 minutes et je l’aurais fait lever et le laisser partir.

« C’est une de ces choses, malheureusement. »

M. Smith, de Moville, comté de Donegal, a ensuite pu retourner son bateau avec l’aide de l’équipage qui le remorquait.

Le requin avait gagné cette rencontre.

«J’ai coupé la ligne», dit-il. « Je devais rentrer chez moi, je devais aller travailler. »