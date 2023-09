Au moins neuf chefs militaires russes ont été tués après le bombardement du quartier général de la flotte de la mer Noire de Poutine, a affirmé l’Ukraine.

Une nouvelle vidéo montre le moment où un deuxième missile Storm Shadow a frappé le bâtiment déjà en feu à Sébastopol.

Un deuxième missile Storm Shadow a touché le quartier général de Poutine déjà en feu Crédit : CEN

Neuf hauts officiers militaires russes ont été tués dans l’attaque Crédit : Twitter

Le quartier général de la marine a été vu en feu après le double coup. Crédit : Twitter

Au moins neuf personnes ont été tuées et 16 autres blessées lors de l’attaque de vendredi, selon le chef des renseignements militaires ukrainiens, Kyrylo Budanov.

« Parmi les blessés se trouve le commandant du groupe, le colonel-général (Alexander) Romanchuk, dans un état très grave », a déclaré le maître-espion à Voice of America.

« Le chef d’état-major, le lieutenant-général (Oleg) Tsekov, est inconscient.

« Le nombre de militaires réguliers blessés qui ne sont pas des employés du quartier général est encore en cours de détermination.

« Il s’agit de militaires qui assurent le service, la sécurité, etc. – ils ne figurent pas sur la liste que j’ai annoncée. »

Certains rapports indiquent que le commandant de la flotte de la mer Noire, l’amiral Viktor Sokolov, a également été touché et tué, mais il n’y a aucune confirmation.

Certains ont suggéré qu’il « manquait ».

Solkolov a été choisi par Poutine il y a un an pour succéder à l’amiral Igor Osipov après le naufrage humiliant du navire amiral de la flotte, le croiseur Moskva, coulé par un missile ukrainien Neptune.

La Russie s’est abstenue de donner des détails sur les morts et les blessés, et ses principaux bulletins d’information n’ont pas mentionné la frappe humiliante en Crimée annexée.

Les défenses aériennes russes étaient à nouveau à l’œuvre aujourd’hui dans et autour de la ville de Sébastopol en Crimée, sous contrôle russe, le principal port naval de la péninsule.

Des missiles ont été signalés, un missile ayant été abattu.

Romanchuk est commandant des forces russes dans la région occupée de Zaporizhzhia et a été promu au grade de colonel général en 2023.

Tsekov est le commandant de la 200e brigade de fusiliers motorisés des gardes séparées, qui fait partie des forces côtières de la flotte du Nord de la marine russe.

Les partisans de la guerre russes exigent des représailles contre les postes de commandement ukrainiens

La chaîne Rybar Telegram a prévenu : « Tant qu’il n’y aura pas de frappes sur les centres de contrôle et de commandement, l’intensité des attaques des AFU augmentera.

« Pendant ce temps, à Kiev, le travail de toutes les structures ukrainiennes chargées des raids réguliers, comme le GUR et le SBU, [intelligence services] se déroule sans interruption.

L’analyste de guerre Sergueï Mardan, chroniqueur à la Komsomolskaïa Pravda, a déclaré : « L’attaque contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol est un coup dur pour l’ensemble de l’élite russe, qui s’est sérieusement engagée à geler le conflit à l’automne 2023.

« Ils ne veulent toujours pas se battre.

« Ils acceptent toutes les conditions les plus honteuses d’une trêve.

«Ils considèrent toujours [the start of war on] Le 24 février 2022, Poutine a commis une erreur catastrophique et entend tout faire pour l’en convaincre.

«Ils considèrent une défaite militaire ‘limitée’ de la Russie comme la solution idéale.»

Il a affirmé que ce n’était pas la bonne voie pour la Russie.

« Nos ennemis nous obligeront à nous battre, ne serait-ce que parce qu’ils n’acceptent pas une défaite « limitée ».

« Ils ont l’intention de vaincre l’armée russe et de mettre le gouvernement russe à genoux. »

Budanov a refusé de confirmer les affirmations russes selon lesquelles des missiles Storm Shadow – fournis à Kiev par la Grande-Bretagne et la France – avaient été utilisés au QG de la flotte.

« Ici, je dois m’abstenir de répondre, je pense que vous devez me comprendre », a-t-il déclaré.