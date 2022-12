Moment dramatique Le mont Semeru ERUPTE crachant de la lave et des cendres à 700 ° C dans l’air après que le volcan a tué 50 personnes il y a à peine un an

Des images dramatiques montrent le moment où le mont Semeru a éclaté – envoyant des avalanches de cendres à 700 ° C dans les airs.

Cela survient juste un an après qu’au moins 50 personnes ont été tuées lors de l’explosion du même volcan sur l’île principale de l’Indonésie, Java.

Des images montrent des cendres à 700 ° C remplissant une série de vallées Crédit : twitter

Des nuages ​​​​de cendres ont craché 50 000 pieds dans les airs Crédit : AP

Près de 2 000 personnes ont été évacuées des environs Crédit : Reuters

Près de 2 000 personnes ont été évacuées après que le volcan – également connu sous le nom de “La Grande Montagne” – ait de nouveau explosé.

Un clip de l’énorme éruption a montré une “avalanche” de cendres 704C s’écrasant dans une série de vallées.

D’autres images incroyables montrent des panaches de fumée crachant à 50 000 pieds dans les airs.

Des nuages ​​de cendres brûlants avaient dérivé à près de 19 km du centre de l’éruption, selon le Centre indonésien de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques (PVMBG).

Aucun blessé n’a été signalé depuis l’explosion à 2 h 46 heure locale (19 h 46 samedi GMT), mais les gens ont été avertis de rester à au moins 8 km, car les autorités ont relevé le niveau d’alerte au plus haut.

Des images montrent des secouristes qui aident frénétiquement à évacuer les gens de la région.

L’éruption, à quelque 640 km à l’est de la capitale, Jakarta, fait suite à une série de tremblements de terre dans l’ouest de Java, dont un le mois dernier qui a tué plus de 300 personnes.

Le chef du PVMBG, Hendra Gunawan, a déclaré qu’un plus grand volume de magma aurait pu s’accumuler par rapport aux éruptions précédentes du volcan, en 2021 et 2020, ce qui pourrait signifier un plus grand danger pour une plus grande zone.

Il a dit : « Les nuages ​​chauds de Semeru pourraient atteindre plus loin et à distance là où il y a de nombreuses résidences ».

Le pont Gladak Perak, qui a été reconstruit l’année dernière après l’éruption de l’année dernière, a été endommagé par l’explosion tandis que les images montrent les séquelles du paysage brûlé.

Semeru, la plus haute montagne de Java à 12 060 pieds, est entrée en éruption l’année dernière, tuant plus de 50 personnes et en déplaçant des milliers.

Avec 142 volcans, l’Indonésie a la plus grande population du monde vivant à proximité d’un volcan, avec 8,6 millions de personnes à moins de 10 km d’un.

Cela survient quelques jours seulement après que de superbes photos ont montré le Mauna Loa – le plus grand volcan actif du monde – projetant de la lave lors de sa première éruption en près de 40 ans.

Le ciel nocturne d’Hawaï était orange rougeâtre lorsque le volcan a commencé à cracher de la lave pour la première fois depuis 1984.

Le pont Gladak Perak a été endommagé lors de l’éruption 1 crédit