Moment dramatique : la police arrête le « terroriste » en fuite Daniel Khalife avec un vélo et un sac de couchage au bord du canal 4 jours après son évasion

C’est le moment dramatique où le suspect terroriste fugitif Daniel Khalife a été capturé par la police infiltrée.

Des séquences vidéo obtenues par The Sun montraient l’ancien soldat Khalife détenu par des flics ce matin dans l’ouest de Londres, avec un vélo et un sac de couchage à proximité.

Daniel Khalife a été arrêté par la police près du Grand Union Canal de Londres Crédit : Le Soleil

Khalife est assis par terre, vêtu d’un T-shirt blanc, entouré de policiers infiltrés. Crédit : Le Soleil

L’homme de 21 ans a fui le HMP Wandsworth mercredi matin après s’être caché sous une camionnette de livraison de nourriture.

Une chasse à l’homme massive de quatre jours a pris fin peu avant 11 heures aujourd’hui alors que les policiers descendaient sur un canal à l’ouest de Londres.

Il a été retrouvé avec un vélo, un sac de couchage et un sac d’épicerie isotherme Waitrose lorsque des policiers en civil sont arrivés, avant que des policiers légistes ne se rendent sur les lieux pour fouiller les lieux.

Le témoin oculaire Ethan Andrews se rendait dans un gymnase voisin lorsqu’il a repéré les policiers retenant un suspect à côté d’un pont du canal Grand Union.

L’étudiant de 22 ans de l’Université de Bath, originaire de l’ouest de Londres, a déclaré au Sun : « Je traversais le pont et j’ai vu cet homme avec des attaches de câble autour des mains.

« L’un des flics a dit : ‘Nous sommes des agents infiltrés.’

Le gars était à vélo et avait un sac de couchage – il semblait avoir des vêtements de rechange. Ethan Andrews

« Je suis au courant de l’actualité et je l’ai reconnu et j’ai dit : ‘Est-ce que c’est le type qui était en prison ?’, et un policier a répondu ‘oui’.

« J’ai sorti mon téléphone et j’ai commencé à filmer. La police m’a dit de ne pas le faire, mais à quelle fréquence vais-je revoir quelque chose comme ça ?

« Les trois policiers l’ont mis à terre et cinq minutes plus tard, il y avait beaucoup plus de policiers sur les lieux – certains du Groupe de soutien territorial également.

« Le gars était à vélo et avait un sac de couchage – il semblait avoir des vêtements de rechange. »

PIÈGE FUGITIF

La police métropolitaine a confirmé aujourd’hui que Khalife avait été arrêté.

Scotland Yard a déclaré dans un communiqué : « Des agents de la police métropolitaine ont arrêté Daniel Khalife, qui s’est échappé du HMP Wandsworth le mercredi 6 septembre.

« Les policiers l’ont appréhendé peu avant 11 heures aujourd’hui, dans la région de Chiswick, et il est actuellement en garde à vue.

« Nous souhaitons remercier le public et les médias pour leur soutien tout au long de notre enquête visant à localiser Khalife et nous ferons le point sur son arrestation en temps voulu. »

Rishi Sunak s’est dit « très heureux » que Khalife ait été arrêté, tout en saluant les efforts déployés par la police et le public pour le retrouver.

Il a déclaré : « C’est évidemment une très bonne nouvelle. Et encore une fois, je remercie la police mais aussi le public pour leur aide. »

Khalife se serait caché sous un camion de livraison de nourriture alors qu’il s’enfuyait alors qu’il travaillait dans la cuisine de la prison mercredi matin.

Il s’est enfui dans un uniforme de chef composé d’un T-shirt blanc, d’un pantalon à carreaux rouges et blancs et de bottes à embout en acier marron.

Le suspect terroriste aurait utilisé des sangles de fortune pour se fixer au camion alors qu’il sortait de la prison.

Scotland Yard a offert une récompense de 20 000 £ pour toute information permettant de le retrouver.

Les vacanciers ont subi des perturbations dans leurs déplacements car des contrôles de sécurité supplémentaires ont été imposés dans les ports et les aéroports dans le cadre de la chasse au Khalife.

Un membre du public a rapporté avoir vu un homme ressemblant au suspect terroriste s’éloigner d’une camionnette de livraison BidFood alors qu’elle s’arrêtait près du rond-point de Wandsworth, en haut de Trinity Road.

Il a ensuite été aperçu marchant vers le centre-ville de Wandsworth.

Le commandant Dominic Murphy, qui dirige le commandement antiterroriste du Met, avait exhorté Khalife à se rendre.

M. Murphy a déclaré: « Mon message pour lui est de vous rendre, soit de nous appeler, soit de vous rendre dans un poste de police local et de vous rendre.

« Avec la récompense que nous offrons aujourd’hui et le soutien incroyable que nous avons reçu du public et des médias, nous allons nous rapprocher de vous, Daniel, vous devez vraiment entrer et vous abandonner. »

L’ancien soldat est accusé d’avoir posé de fausses bombes sur une base militaire britannique.

Il aurait tenté de faire une tentative pour obtenir la liberté, mais aurait ensuite obtenu un travail confortable dans la cuisine de la prison.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a annoncé une enquête sur la prison lors de son discours à la Chambre des communes.

Khalife, attaché au Royal Signal Corps avant d’être démobilisé, a été accusé d’avoir laissé de fausses bombes dans une base de la RAF en janvier.

Il a disparu pendant plus de trois semaines après le canular à la bombe avant son arrestation le 26 janvier.

Une autre accusation, en vertu de la loi sur les secrets officiels, allègue qu’il a collecté des informations personnelles sur des troupes qui pourraient être utiles à un ennemi, à partir d’un système informatique du ministère de la Défense.

Il était détenu en détention provisoire à la prison de Wandsworth, son procès étant prévu le 20 novembre.

Un vélo, un sac de couchage et un sac Waitrose ont été vus alors que les médecins légistes descendaient Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd.

Daniel Abed Khalife s’est évadé de la prison de Wandsworth mercredi matin Crédit : Police métropolitaine

Khalife a déjà servi dans l’armée au sein du Royal Signal Corps Crédit : Sky News

Khalife s’est échappé du HMP Wandsworth mercredi matin Crédit : PA

Khalife portait un uniforme de cuisine de prison lors de son évasion Crédit : Police métropolitaine