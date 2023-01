Moment dramatique, la base pétrolière s’enflamme après l’explosion d’un mystérieux gazoduc en Ukraine alors que la Russie accuse les “saboteurs”

Des images dramatiques montrent le moment où l’explosion d’un gazoduc dans la région de Louhansk occupée par la Russie a déclenché un incendie dans une base pétrolière après une série d’incendies mystérieux.

L’explosion du gazoduc ukrainien, actuellement exploité par des Russes, le 7 janvier a entraîné la coupure de gaz dans plus de 13 000 foyers.

L’incendie du gazoduc a été déclenché par une explosion à Luhansk, sous occupation russe.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, mais les responsables du Kremlin ont déclaré que personne n’avait été blessé dans l’explosion 1 crédit : East2West

Les images montraient l’enfer déchirant l’installation, envoyant de la fumée noire s’élever dans le ciel.

Au total, 25 travailleurs ont été évacués alors que les services d’urgence se sont rendus sur place et ont « éteint l’incendie ».

Aucune victime n’a été signalée, mais un certain nombre d’ambulances ont été appelées sur les lieux.

Cependant, le Kremlin est connu pour retenir des informations sur les attaques menées sur ses propres territoires.

Le ministère des Situations d’urgence de la région annexée a déclaré qu’une explosion avait causé l’incident.

On ne sait pas qui était derrière l’explosion, mais le ministère russe de la Sécurité d’État a ouvert une enquête pénale pour “sabotage dû à l’explosion d’un gazoduc”.

Il y a eu une série d’incendies inexpliqués – parfois déclenchés par des explosions – sur le territoire russe et les zones envahies.

Certains des incidents sont considérés comme étant causés par des attaques de sabotage par des individus ou des groupes anti-guerre – ou des escouades envoyées d’Ukraine à l’intérieur du territoire sous contrôle russe.

Des enfers récents ont frappé des installations pétrolières et gazières stratégiques, notamment des dépôts de stockage, des installations militaires et des centres commerciaux, parfois à la suite d’explosions dans de nombreuses régions russes, dont Moscou.

Un incendie s’est déclaré sur le seul porte-avions de Vladimir Poutine, l’ amiral Kuznetsov , le 22 décembre dans le port arctique de Mourmansk alors que le navire était en réparation après un incendie majeur antérieur.

Vendredi, un incendie avec une épaisse fumée s’est déclaré au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou.

L’incendie a entraîné l’évacuation de 25 personnes dans une partie du complexe immobilier abritant le service de presse du vétéran ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Les rapports indiquent que cet incendie s’est déclaré dans une «salle technique» à deux étages sous terre.

Il y a eu des premières allégations de court-circuit, des spéculations de routine avant que des enquêtes ne soient menées.

En décembre, un oléoduc sibérien a explosé dans une boule de feu apocalyptique au milieu de soupçons que des installations russes clés sont ciblées par des attaques de sabotage.

L’énorme explosion a frappé le principal pipeline russe à environ 560 miles de la frontière ukrainienne en Tchouvachie, tuant trois travailleurs du gaz.

La cause de l’enfer n’était pas claire, mais des images choquantes montraient des flammes tirant dans le ciel à partir de l’incendie géant.

Des témoins oculaires ont déclaré que des travailleurs se trouvaient sur le site lorsqu’il a pris feu avant que les restes des trois travailleurs ne soient découverts.

Selon des résidents locaux, l’explosion s’est produite sur un important pipeline exploité par le géant gazier russe Gazprom entre les villages de Kalinino et Yambakhtino.

Le gazoduc Urengoy-Pomary-Uzhgorod a été construit au début des années 1980 et transporte du gaz de Russie via l’Ukraine vers l’Europe.

Il traverse la frontière russo-ukrainienne près du gazoduc Sudzha dans la région de Koursk.

Le chef régional local Oleg Nikolaev a déclaré que la chaleur était si intense à cause de l’explosion qu’il était “impossible de s’approcher immédiatement de la scène”.

En octobre, Poutine a été accusé d’une explosion qui a endommagé le gazoduc Nord Stream, coupant l’approvisionnement en gaz en représailles aux sanctions imposées pour son invasion de l’Ukraine.

Des images prises par un enquêteur suédois ont montré du métal tordu sur le pipeline Nord Stream 1, à 262 pieds dans la mer Baltique.

La vidéo montre qu’environ 165 pieds de pipeline ont été détruits ou enterrés sous le fond marin, tandis que de longues déchirures peuvent être vues sur le fond marin menant à l’éclatement du tuyau.

Les attaques contre les pipelines Nord Stream 1 et 2 ont envoyé des millions de mètres cubes de méthane en ébullition à la surface de la mer et ont fait grimper encore plus haut les prix du gaz.

Des experts en sécurité ont affirmé qu’une équipe d’élite de plongeurs d’une sombre unité d’opérations spéciales russes était à l’origine de l’attaque contre le gazoduc Nord Stream.