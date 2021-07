Moment dramatique, des voisins en guerre se retrouvent face à face et se crient dessus d’affilée sur un petit terrain de 8 m²

C’est le moment choquant où un conseiller a escaladé la clôture de son voisin et a crié « ne touchez pas à ma propriété » alors que les deux belligérants en viennent aux mains sur une petite parcelle de terrain.

Le conseiller conservateur Colin Matthews affirme que son voisin « hostile » Mark Ashwin, 58 ans, a « volé » une bande de terre de huit mètres carrés dans son jardin arrière et y « squatte ».

Des images dramatiques montrent le moment où les voisins en guerre ont ramé sur une petite parcelle de terrain Crédit : SWNS

Mark Ashwin et sa femme Tina se sont disputés avec leur voisin Crédit : SWNS

Dans la vidéo tendue, on peut voir le conseiller du comté de Lincolnshire confronter Mark après avoir escaladé la clôture en installant une échelle de l’autre côté.

Il se rend ensuite face à face avec le propriétaire, qui a déclaré qu’il avait l’impression que « les yeux de l’élu étaient presque sortis » lors de l’échange houleux.

Cllr Matthews, qui représente le quartier d’Alford et Sutton, a commencé à marteler les poteaux de clôture et à attacher du fil le long de la limite contestée qui longe l’arrière du jardin.

Le différend porte sur une parcelle de terrain de 2 m de large qui dépasse de l’arrière de la propriété de M. Ashwin jusqu’à l’extrémité la plus au nord de la ferme du conseiller.

M. Ashwin affirme avoir acheté le terrain à un autre voisin il y a environ un an, qui n’avait jamais eu de disputes avec Cllr Matthews sur le même terrain.

M. Ashwin, un assistant de recherche universitaire à la retraite, a déclaré: « C’était tellement troublant. J’ai été totalement surpris par le niveau de colère qu’il a affiché, ses yeux étaient presque sortis de l’ombre.

« J’avais peur et j’étais inquiet après l’incident, à l’époque je ne pensais pas. Ma femme pleurait. Je pensais que ma famille était en danger.

« Cela a été une situation très stressante, je continue à me demander ce qui va se passer ensuite.

« Je suis juste totalement choqué qu’un élu après toute sa formation aux médias pense que le moyen de résoudre un différend est de grimper par-dessus une clôture et d’entrer dans le visage de quelqu’un et de l’intimider. »

La paire ramait sur une petite parcelle de terrain Crédit : SWNS

Cllr Matthews a escaladé la clôture pour affronter son voisin Crédit : SWNS

M. Ashwin a acheté le bungalow de trois lits à Sutton-on-Sea, Lincs, en 2017 pour profiter d’une « retraite relaxante » avec sa femme Tina, 50 ans, mais s’est senti « privé de paix et de tranquillité ».

Mais il affirme que des problèmes ont commencé à se poser après s’être opposé à la demande de planification du conseiller pour une extension de sa ferme en mars.

Un mois plus tard, Cllr Matthews a remis à M. Ashwin une lettre affirmant que le terrain avait été « acheté illégalement » et, craignant une escalade, M. Ashwin a décidé de vendre la maison car la situation était devenue « trop ​​stressante ».

Mais juste un jour après avoir obtenu une offre pour la maison à la mi-juin, le conseiller a envoyé une autre lettre et a déclaré qu’il l’avait « élevée en litige ». qui a fait échouer la vente.

« Il a continué à essayer de nous intimider et nous a dit que c’était sa terre », a ajouté M. Ashwin.

M. Ashwin affirme que le soir où le clip dramatique a été tourné, le 23 juin, Cllr Matthews frappait à leurs portes alors qu’ils arrivaient du dîner, puis est parti en trombe en criant qu’il « escaladerait la clôture ».

La police a été appelée sur les lieux pour « des informations faisant état d’un différend civil entre voisins », et M. Ashwin a déclaré que les policiers lui avaient dit que « des conseils » avaient été donnés au conseiller.

M. Ashwin a déclaré: « Je pense qu’il pense qu’il est presque au-dessus des lois, il a le pouvoir et peut faire ce qu’il veut. C’est l’impression que nous avons.

J’étais effrayé et inquiet après l’incident, à l’époque je ne réfléchissais pas. Ma femme pleurait. Je pensais que ma famille était en danger. Mark Ashwin

« Il y a un sentiment de droit, comme s’il pouvait faire ce qu’il voulait. »

Cllr Matthews a riposté aux revendications et a déclaré que M. Ashwink « squattait » ses terres.

Il a déclaré: « Cette affaire privée concerne un différend frontalier avec un voisin, qui dure depuis un certain temps.

« Mes voisins – les Ashwin – ont pris possession illégalement d’une partie de nos terres. Depuis lors, ils ont enlevé la haie qui se trouvait sur la ligne de démarcation nord, mis de l’herbe et planté de petits arbres.

« Il l’a fait dans la zone que nous possédons, au nord de notre clôture mais sur une partie de notre titre. Il squatte donc un terrain qui appartient à Poplar Farm.

« J’ai écrit à M. Ashwin à ce sujet à trois reprises et il n’a pas répondu. J’ai essayé d’avoir une conversation avec lui et il a refusé de le faire.

« La clôture que j’ai escaladée était la mienne, tout comme le terrain sur lequel je me tenais. J’avais escaladé la clôture pour marquer clairement le terrain et ma limite, comme on m’a conseillé de le faire professionnellement. »

Le conseiller a ensuite affirmé que la vidéo en question avait été «orchestrée» par les Ashwin.

Il a ajouté : « J’ai reçu un accueil extrêmement hostile de la part des Ashwin, qui, je crois, a été orchestré.

« M. Ashwin avait préparé une caméra vidéo et Mme Ashwin avait appelé la police. J’ai proposé un certain nombre de solutions raisonnables à M. Ashwin et il a refusé tout engagement.

« Nous n’avons eu aucun contact de sa part ou de son avocat au cours de la période de trois mois depuis que je l’ai informé de son erreur pour la première fois. »

Cllr Matthews s’est depuis excusé auprès de la BBC, déclarant: « Suis-je fier de ce que j’ai fait? Non. Était-ce la bonne chose à faire, de ne pas être traité de cette manière, mais comment puis-je protéger ma terre? Mais, hé-ho , c’est arrivé et je suis vraiment désolé et cela ne se reproduira plus. »