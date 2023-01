Moment dramatique Des manifestants chinois écrasent une voiture de police pour l’interdiction des feux d’artifice malgré les tentatives de Pékin d’écraser la dissidence

C’est le moment dramatique où des manifestants chinois ont détruit une voiture de police pour une interdiction de feux d’artifice.

Des habitants furieux de la province chinoise du Henan ont envahi la voiture de police et attaqué un officier après qu’on leur ait dit de ne pas allumer de feux d’artifice.

Les manifestants ont renversé une voiture de police et déclenché des feux d’artifice

Un groupe d’hommes a été vu en train de piétiner la voiture de police

Six personnes ont été arrêtées après les troubles dans le Henan

Les images montraient des scènes chaotiques alors que des foules entouraient le véhicule

Les images montraient des scènes chaotiques alors que des foules entouraient le véhicule, brisaient le pare-brise et le renversaient finalement avant qu’un véhicule SWAT n’arrive pour sauver l’officier.

Un groupe d’hommes a été vu en train de piétiner la voiture de police avant de la détruire et de prendre des selfies avec le véhicule.

D’autres images montraient des manifestants se précipitant sur l’officier et frappant la voiture de police alors qu’une grande foule envahissait le véhicule et que des feux d’artifice étaient déclenchés en arrière-plan.

La police a déclaré: “Quelques personnes ont intentionnellement détruit une voiture de police en service, attirant les spectateurs, provoquant le chaos et causant un impact néfaste.”

“L’ordre a été rétabli rapidement et il n’y a pas eu de victimes”, indique un communiqué.

Les flics ont déclaré que huit personnes faisaient l’objet d’une enquête, soupçonnées d’avoir causé des perturbations. Six ont été arrêtés.

Une interdiction des feux d’artifice est en place dans la capitale du Henan, Zhengzhou, depuis 2016 en raison de préoccupations concernant les risques d’incendie et la pollution de l’air.

Mais de nombreux manifestants voulaient que les règles soient assouplies cette année pour marquer la fin de trois ans de restrictions de Covid.

Malgré l’interdiction en vigueur, les habitants sont descendus dans la rue pour allumer des feux d’artifice le soir du Nouvel An, incitant les autorités à faire le tour de la ville avec des extincteurs pour éteindre les flammes.

Le gouvernement a déclaré que des dizaines de milliers de personnes avaient reçu l’ordre de ne pas allumer de feux d’artifice et que plus de 50 magasins vendant des feux d’artifice avaient reçu l’ordre d’arrêter les ventes.

Les utilisateurs des médias sociaux ont comparé l’incident du 2 janvier avec des manifestations sans précédent en Chine l’année dernière – connues sous le nom de #WhitePaperRevolution.

La politique chinoise zéro-Covid impliquant des verrouillages de masse, des tests constants et de longues quarantaines – a attisé d’énormes troubles à une échelle jamais vue depuis les manifestations pro-démocratie de 1989.

Les commentateurs en ligne ont fait des comparaisons tout en publiant des vidéos avec la balise #FireworkRevolution.

Le professeur William Hurst, professeur Chong Hua de développement chinois à l’Université de Cambridge, a déclaré à Sky News : “Je pense qu’il s’agit en fait d’une nouvelle tendance que nous observons ces derniers mois.

“C’est quelque chose de nouveau et de différent.

“D’une manière ou d’une autre, il semble que de plus en plus de ces vidéos d’épisodes litigieux soient parvenues sur des plateformes de médias sociaux chinois comme Douyin (connu sous le nom de TikTok en dehors de la Chine) et y soient restées assez longtemps pour que quelqu’un puisse retirer des vidéos des plateformes de médias sociaux chinois et les republier. sur d’autres médias sociaux en Chine ainsi qu’à l’international.”

Il a ajouté: “Soit les personnes qui publient les vidéos sont devenues beaucoup plus avisées sur la façon d’échapper aux contrôles et à la censure d’Internet et à d’autres restrictions, soit l’État se détend un peu en termes de ce qui est autorisé à être publié et combien de temps c’est autorisé à rester en place et ce qui est autorisé à fuir à l’échelle internationale. Cela pourrait être les deux.

De nombreuses vidéos des troubles postées sur les réseaux sociaux ont été supprimées.

Les commentaires faisant l’éloge de la foule pour avoir protesté contre les autorités semblent avoir été largement supprimés.

Cela survient après que le président chinois Xi Jinping a assoupli ses règles draconiennes de Covid après des semaines de manifestations historiques l’année dernière.

Dans un revirement brutal, la Chine a annulé certaines de ses règles les plus strictes, notamment la réduction de la durée des fermetures et l’ordre de retourner dans les salles de classe.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de huit villes – dont Pékin et Shanghai – après que la mort de 10 personnes dans un incendie d’appartement a été imputée aux règles de verrouillage.

Les manifestants ont appelé à plus de libertés politiques, certains appelant même à la démission de Xi.

Et l’effusion de frustration publique à l’échelle nationale a finalement semblé influencer l’opinion des hauts responsables du Parti communiste.

