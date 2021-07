Moment dramatique Des avions de chasse russes interceptent un avion espion américain au-dessus de la mer Noire alors que les tensions augmentent et que les experts craignent une escalade

Un avion espion américain a été dramatiquement intercepté par des avions de chasse russes au-dessus de la mer Noire mardi alors que les experts craignent une escalade violente au milieu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Russie.

L’équipe au sol du district militaire sud de la Russie a signalé l’avion de reconnaissance américain après qu’il a été détecté sur leur système radar et un avion de chasse Sukhoi Su-30 a été envoyé pour l’empêcher de franchir la frontière.

L’avion espion américain a été dirigé par un avion de chasse russe Crédit : Flash info

Il n’avait pas encore franchi la frontière Crédit : Flash info

Un porte-parole du Centre de contrôle de la défense nationale russe (NDCC) a déclaré : « L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un avion EP-3E Ares de l’US Air Force et l’a escorté.

Les autorités russes ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de violation de la frontière après que l’avion de chasse ait escorté l’avion américain avant de retourner à l’aérodrome d’origine.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, le département a écrit : « Le 13 juillet 2021, une cible aérienne approchant de la frontière de l’État de la Fédération de Russie a été détectée au-dessus de la mer Noire par le contrôle radar de l’espace aérien de la défense aérienne de service de l’armée du Sud. Quartier.

«Pour classer la cible aérienne et prévenir les violations de la frontière d’État de la Fédération de Russie, un chasseur Su-30 des forces de défense aérienne du district militaire sud a été transporté par avion.

« L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un avion de guerre électronique EP-3E ‘Ares’ de l’US Air Force et l’a pris pour escorte », a-t-il ajouté.

« Après que l’avion militaire étranger s’est détourné de la frontière d’État de la Fédération de Russie, le combattant russe est rentré sain et sauf à l’aérodrome d’origine. »

Le NDCC a affirmé que « le vol du chasseur russe a été effectué en stricte conformité avec les règles internationales d’utilisation de l’espace aérien ».

TENSIONS CROISSANTES

L’incident survient au milieu des tensions croissantes dans la région de la mer Noire, l’OTAN et les forces russes refusant de changer de cap.

La région a été un point chaud pour les tensions ces dernières années après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

La saisie par Moscou de la région à l’Ukraine lui a permis de renforcer sa position dans la mer Noire, aux côtés de sa base navale existante à Sébastopol.

Mark Simakovsky, ancien chef d’état-major Europe/OTAN au bureau du secrétaire à la Défense pour la politique, a déclaré à Newsweek que la mer Noire est un déclencheur qui « crée le potentiel d’une explosion de la tension américano-russe ».

Il a déclaré que les deux parties seront « très inquiètes et préoccupées » par ces déclencheurs.

Un responsable de l’OTAN a déclaré à Newsweek que l’OTAN ne modifierait pas ses opérations malgré ces inquiétudes.

« Les navires de l’OTAN opèrent régulièrement dans la mer Noire, conformément au droit international, patrouillant généralement dans les eaux pendant environ les deux tiers de l’année », a déclaré le responsable.

« L’OTAN soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant jusqu’à ses eaux territoriales. Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons pas l’annexion illégale et illégitime de la Crimée par la Russie et dénonçons son occupation temporaire.

L’incident avec l’avion espion survient quelques jours seulement après que des avions de chasse russes ont répété le bombardement de navires ennemis dans la mer Noire – quelques jours après avoir menacé de couler un destroyer britannique naviguant dans la région.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il pouvait attaquer n’importe quel navire parce que l’Occident sait « très bien qu’il ne peut pas gagner dans cette guerre ».

L’avion américain a été détecté sur le radar russe Crédit : Flash info

Au cours d’une séance de questions-réponses télévisée d’une heure, l’homme fort du Kremlin a déclaré : « Même si nous avions coulé le destroyer britannique près de la Crimée, il est peu probable que le monde ait été au bord de la troisième guerre mondiale. »

Il a ajouté : « Ceux qui font cela savent qu’ils ne pourraient pas être les gagnants de cette guerre.

« Nous sommes sur notre terre. Nous nous battons pour nous-mêmes et notre avenir. »