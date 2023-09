Moment dramatique : 11 000 policiers prennent d’assaut une méga-prison de narco sans foi ni loi pour trouver un casino, une discothèque et un zoo à l’intérieur

Des images INCROYABLES montrent le moment où 11 000 policiers ont fait une descente dans une prison dirigée par des gangs pour trouver un zoo, une discothèque, une piscine et un casino.

La prison de Tocoron, au Venezuela, est notoirement dirigée par le gang le plus puissant du pays, qui a construit une mini-ville à l’intérieur des murs de la prison.

Les policiers ont effectué une descente dans la prison gérée par des gangs lors d’un siège de 11 000 hommes cette semaine, qui a vu des véhicules blindés ressemblant à des chars envahir les portes et de violents affrontements entre détenus et policiers. Crédit : AFP

Des images bizarres d’une caméra corporelle montraient des flamants roses se frayant un chemin à travers un étang sale dans le zoo de la prison Crédit : Twitter

Ils ont également trouvé une piscine, une aire de jeux pour enfants et un terrain de baseball lors du raid dramatique.

Plus de 10 000 soldats et policiers ont pris d’assaut la prison pour trouver des familles vivant avec des détenus dans des cabanes équipées de télévision et d’Internet.

Ce raid dramatique a vu des véhicules blindés ressemblant à des chars envahir les portes, de violents affrontements entre détenus et policiers et un incendie se déclarer.

Des images bizarres d’une caméra corporelle montrent des flamants roses traversant un étang sale dans le zoo de la prison alors que les flics prennent d’assaut l’enceinte.

Le parc animalier aurait abrité de nombreuses bêtes sauvages, notamment des léopards, des tigres, des lions, des crocodiles et des pumas.

Les membres du gang bénéficiaient également de leur propre discothèque et restaurant, où les détenus pouvaient manger et faire la fête avec les visiteurs.

Les flics ont trouvé une piscine à côté d’une aire de jeux pour enfants et un terrain de baseball.

Les détenus aimaient également jouer dans un casino de fortune et exploiter illégalement des cryptomonnaies dans la mini-ville.

Un immense incendie s’est déclaré mercredi lors du siège, consumant le village où vivaient les familles des détenus, rapporte le Telegraph.

Les policiers ont également découvert un réseau de tunnels, d’où certains chefs du cartel se seraient échappés lors de l’attaque des autorités dans la « ville ».

L’un des passages souterrains avait plusieurs sorties, dont une qui menait à un lac avec trois radeaux en bois sur la rive.

Ils ont également découvert un énorme arsenal d’armes à l’intérieur de la prison d’Aragua, notamment des fusils automatiques, des pistolets et des munitions.

Pendant plus de 20 ans, la prison de Tocoron a servi de quartier général au gang Tren de Aragua, qui a vécu une vie de liberté de type complexe aux côtés des détenus et de leurs familles.

Le réseau criminel violent, composé de près de 3 000 membres au Venezuela et plus dans d’autres pays, a une longue liste de crimes.

Du trafic de drogue et d’armes aux réseaux de prostitution, en passant par l’exploitation illégale de l’or et l’extorsion, les membres les plus puissants ont pu mener leurs activités criminelles depuis l’intérieur de la prison.

Le chef du gang, Hector « Nino » Guerrero, s’est enfui avec ses acolytes quelques jours avant l’arrestation suite à une dénonciation, ont rapporté les médias locaux.

Guerrero, 39 ans, purgeait une peine de 17 ans de prison pour meurtre et trafic de drogue, mais avait carte blanche pour aller et venir à sa guise, rapporte MailOnline.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a félicité les forces armées et la police pour leurs efforts à la suite du raid.

Il a écrit sur X, anciennement Twitter : « Nous nous dirigeons vers un Venezuela sans bandes criminelles ! »

Le ministre de l’Intérieur, Remigio Ceballos, a ajouté : « Nous avons mis fin aux irrégularités dans cet espace, nous avons détecté des tunnels, dans ce système de tunnels nous avons empêché une fuite massive et nous avons contrôlé toutes les personnes privées de liberté ».

Il a confirmé hier que 60 membres de ce gang violent avaient été arrêtés et que quatre agents pénitentiaires avaient également été détenus pour avoir prétendument permis le trafic d’armes.

Le gouvernement a déclaré plus tard qu’il avait lancé une opération pour capturer tous les prisonniers qui s’enfuyaient alors qu’ils se rapprochaient de la prison corrompue.

Entre 400 et 500 détenus sont toujours portés disparus, selon le journal vénézuélien El Nacional.

Les familles des prisonniers transférés vers d’autres prisons attendaient à l’extérieur de l’enceinte pour obtenir des informations sur l’endroit où leurs proches avaient été envoyés.

L’électricité et les réseaux téléphoniques ont été bloqués quelques heures avant le raid dramatique, et les entreprises locales ont été sommées de fermer, a rapporté NTN24.

Le parc animalier de la prison abritait de nombreuses bêtes sauvages, notamment des léopards, des tigres, des lions, des crocodiles et des pumas. Crédit : Twitter

Les membres du gang profitaient également de leur propre discothèque et restaurant, où les détenus pouvaient manger et faire la fête avec les visiteurs.

La police a également découvert un réseau de tunnels, d’où certains chefs du cartel se seraient échappés lors de l’attaque des autorités dans la « ville ».

Un immense incendie s’est déclaré pendant le siège, consumant le village où vivaient les familles des détenus.

Les familles qui y vivaient avaient même une aire de jeux pour leurs enfants. Crédit : Twitter

Les prisonniers ont été rassemblés à l’extérieur de la prison après le siège explosif Crédit : Twitter / NicolasMaduro