Moment doux, maman, la princesse Kate, aide Charlotte, 7 ans, à trouver sa place dans l’ordre de service lors des funérailles émouvantes de Queen

La princesse Kate a aidé sa fille Charlotte à trouver sa place dans l’Ordre du service lors des funérailles de la reine dans un moment émouvant.

La maman protectrice de trois enfants a également été vue en train de rassurer Charlotte, sept ans, et George, neuf ans, en plaçant sa main sur leurs épaules alors qu’ils arrivaient ce matin pour la cérémonie émouvante.

Kate a été vue en train d’aider sa fille à l’enterrement

Kate a placé plus tôt une main protectrice sur l’épaule de Charlotte Crédit : Getty

Charlotte et George ont rejoint leurs parents aux funérailles émouvantes de la reine Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Les jeunes avaient l’air sombre alors qu’ils se tenaient devant l’abbaye de Westminster 1 crédit

Kate regarda profondément dans ses pensées alors qu’elle guidait ses enfants Crédit : ©Karwai Tang

Les jeunes royaux ont rejoint aujourd’hui une congrégation de 2 000 personnes à l’abbaye de Westminster pour dire au revoir à leur “Gan-Gan” bien-aimé.

George et Charlotte avaient l’air sombre alors qu’ils marchaient derrière le cercueil de leur défunte grand-mère avant le service émotionnel – avec le plus jeune Louis, quatre ans, restant à la maison.

Ils se sont ensuite assis avec maman Kate et papa Prince William alors que la famille royale s’unissait dans le chagrin avec la nation, avec des milliards de personnes dans le monde pour regarder la cérémonie poignante.

Les enfants, qui étaient les plus jeunes personnes en deuil aux funérailles d’État de leur arrière-grand-mère aujourd’hui, se sont levés et ont chanté des hymnes aux côtés de dirigeants du monde entier.

Dans un doux moment, on pouvait voir Kate pointer du doigt l’ordre de service pour montrer à Charlotte où ils se trouvaient dans le service.

George a été photographié en train de chanter The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended alors qu’il se tenait entre ses parents.

On pouvait voir Charlotte regarder autour d’elle sous le bord de son chapeau pendant que les personnes en deuil chantaient The Lord’s My Shepherd.

Pendant le sermon de l’archevêque de Cantorbéry, George a lu l’ordre de service tandis que sœur Charlotte a été vue en train de chuchoter à sa mère.

À un moment donné, les jeunes ont pu être vus debout à côté de leur tante Meghan Markle.

On pense que leur inclusion tardive est l’idée de leurs parents qui pensaient qu’il était important qu’ils assistent à l’occasion historique.

Après les funérailles, Charlotte a rejoint Camilla et Kate dans une voiture alors qu’elles suivaient une procession vers Wellington Arch.

Pendant ce temps, George a été vu jaillir alors qu’il marchait avec d’autres membres de la famille royale.

Le roi a conduit ce matin la famille royale, y compris George et Charlotte, alors qu’ils marchaient en procession derrière le cercueil de la reine jusqu’à l’abbaye de Westminster.

Cela vient comme…

Charles, 73 ans, a semblé essuyer une larme en suivant le cercueil de sa défunte mère – drapé du drapeau Royal Standard et surmonté de sa couronne, de son orbe et de son sceptre – dans l’abbaye de Westminster.

William avait été vu dans un Range Rover avec une escorte de police se dirigeant vers le palais St James avant le cortège peu après 10h15.

Il avait une expression réfléchie sur son visage alors qu’il voyageait avec la princesse Charlotte à ses côtés dans la voiture.

La famille royale a ensuite semblé changer de voiture alors que William se déplaçait pour voyager aux côtés de son père, le roi Charles.

Charlotte et George étaient assis côte à côte dans une autre voiture, avec Kate et Camilla assises derrière.

Les jeunes royaux faisaient partie des 2 000 personnes rassemblées à l’abbaye de Westminster avant un service d’incarcération au château de Windsor.

George et Charlotte ont déjà marché main dans la main avec leurs parents lors du service d’action de grâces pour le prince Philip en mars.

George et Charlotte debout avec maman Kate et Meghan Markle Crédit : Reuters

La famille a participé à un hymne alors que des milliards de personnes regardaient le service à la maison

Charlotte portant une tenue noire et un chapeau pour l’occasion Crédit : Getty

Sophie Wessex réconfortant George Crédit : AFP

Les personnes en deuil regardent la reine traverser l’abbaye de Westminster Crédit : AP