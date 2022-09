Le PRINCE HARRY a caressé le Labrador d’un fan royal alors qu’il rencontrait des personnes en deuil à Windsor après la mort de la reine.

Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint les sympathisants devant les portes du château alors qu’il remerciait ceux qui étaient arrivés en signe de respect.

Harry et Meghan ont rencontré des foules de personnes en deuil à Windsor Crédit : AFP

Les plus jeunes membres de la famille royale ont fait front commun à l’extérieur de Windsor Crédit : Getty

Des milliers de personnes se sont rendues sur les sites royaux à travers le pays depuis le décès de Sa Majesté la Reine.

Les personnes en deuil qui se sont alignées pour rendre hommage à Windsor ont été accueillies par le prince Harry et Meghan, ainsi que le prince William et Kate.

Tous les quatre ont serré la main de Britanniques à l’extérieur du château de Windsor lors de leur première apparition publique ensemble depuis les funérailles du prince Philip.

Dans un moment particulièrement réconfortant, le prince Harry a été vu en train de caresser un Labrador.

Le chiot était allongé sur le sol et avait plongé la tête sous la clôture.

Accroupi, Harry frotte chaleureusement le visage du chien alors qu’il ferme les yeux en signe de détente.

Les plus jeunes membres de la famille royale ont fait front commun alors que le cabinet s’est réuni après avoir perdu leur matriarche.

Harry et William ont eu une relation tendue depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale et sont partis vivre en Amérique en 2020.

La relation familiale avec Harry s’est probablement encore aggravée après que lui et Meghan aient accordé une interview explosive à Oprah Winfrey l’année dernière.

Mais le roi Charles a semblé offrir une “branche d’olivier” aux Sussex avec ses remarques chaleureuses la semaine dernière alors qu’il s’adressait à la nation pour la première fois en tant que roi.

Il a dit qu’il voulait “exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu’ils continuent à construire leur vie à l’étranger”.

Et le prince Harry a semblé montrer que le sentiment était réciproque ce matin alors qu’il tendait la main à son père et louait la reine dans une déclaration.

Il a dit : “Mamie, alors que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, jusqu’à le premier moment où vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.

“Je chéris ces moments partagés avec vous, et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux.

“Vous nous manquez déjà beaucoup, pas seulement à nous, mais au monde entier. Et en ce qui concerne les premières rencontres, nous pouvons maintenant honorer mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III.”

Plus tôt cette semaine, le roi Charles a fait le même voyage à l’extérieur du château de Windsor et a serré la main des fans royaux.

Il y avait des acclamations de “God save the King” à son arrivée au palais de Buckingham.

Un partisan trop enthousiaste a même embrassé le roi sur la joue en violation du protocole.

Il a ensuite visité de manière poignante la mer de fleurs laissée à sa mère et s’est arrêté pour un moment de réflexion silencieuse.

Le roi est ensuite entré dans le palais de Buckingham avec la reine consort Camilla.

Harry rencontre des fans royaux venus lui rendre hommage à Windsor Crédit : PA