Moment “difficile” pour prendre les choses en main

Le premier entraînement d’Anthony Hudson à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis aurait été une étape importante dans la carrière de l’entraîneur vétéran dans des circonstances idéales.

La situation réelle n’est pas une raison de se réjouir, admet Hudson.

Hudson n’a aucune idée de combien de temps il sera en charge de l’équipe américaine, et personne ne sait si son ancien patron et ami proche, Gregg Berhalter, reprendra un jour son travail au milieu d’une enquête pour faute et d’un examen en cours du programme USMNT après son contrat expiré il y a trois semaines.

“D’une part, c’est un moment de grande fierté et c’est un honneur d’être dans cette position”, a déclaré Hudson après l’entraînement d’ouverture samedi au complexe d’entraînement de l’équipe. “D’un autre côté, les circonstances dans lesquelles cela se produit, je suis une personne très loyale, et c’est difficile pour moi. C’est difficile pour le personnel.”

Hudson a reconnu qu’il était toujours en contact régulier avec Berhalter, qui l’a promu en 2021 d’un poste d’entraîneur-chef de l’équipe américaine des moins de 20 ans à un poste d’assistant.

“Je suis proche de Gregg”, a déclaré Hudson. “Il n’y a pas de cours de coaching ou quoi que ce soit, vraiment, pour vous guider dans des moments comme celui-ci. … C’est une situation vraiment différente, et je me contente d’être honnête. J’ai beaucoup de respect pour Gregg, et il m’a donné cette opportunité, donc je ne sais pas pourquoi ma relation changerait. C’est toujours un homme bon.

Anthony Hudson s’aligne avec Gregg Berhalter et le reste du personnel d’entraîneurs de l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022. Nick Potts/Images PA via Getty Images

L’avenir de Berhalter est dans les limbes alors que US Soccer mène une enquête au milieu d’un différend impliquant Berhalter et la famille du joueur américain Gio Reyna.

Après avoir confié à Reyna un rôle limité à la Coupe du monde, Berhalter a ensuite révélé lors d’une conférence sur le leadership qu’il avait presque envoyé un joueur anonyme – qui s’est révélé plus tard être Reyna – à domicile lors du tournoi. En réponse, Danielle Reyna – la mère de Gio et l’épouse de l’ancien milieu de terrain américain Claudio Reyna – a déclaré qu’elle avait informé US Soccer le mois dernier d’un incident survenu en 1991 au cours duquel Berhalter avait donné un coup de pied à sa future épouse, Rosalind – la colocataire de Danielle Reyna.

Le drame autour du football américain ne s’est pas limité aux familles Berhalter et Reyna non plus. Vendredi, des sources ont déclaré à ESPN que Brian McBride ne reviendrait pas en tant que directeur général du programme.

Tout ce que tout le monde sait avec certitude, c’est que Hudson organise le camp annuel de janvier de l’équipe américaine dans le sud de la Californie en dehors d’une fenêtre officielle de la FIFA. Le camp offre généralement une vitrine aux talents de l’équipe basés en MLS et à tous les joueurs de clubs internationaux disponibles pour commencer les préparatifs de l’année à venir, qui comprend la Gold Cup de la CONCACAF.

Les États-Unis accueillent la Serbie au stade BMO du LAFC mercredi, suivi d’une deuxième exposition contre la Colombie à Carson samedi prochain.

Hudson, 41 ans, n’est pas étranger aux rôles de leadership: l’Anglais né à Seattle a dirigé des clubs allant du comté de Newport et des Colorado Rapids de la MLS aux équipes nationales de Bahreïn et de Nouvelle-Zélande au cours de sa carrière d’entraîneur itinérant.

“C’est vraiment important pour moi de comprendre qu’il ne s’agit pas de moi”, a déclaré Hudson. “Il s’agit de ce groupe de joueurs qui ont l’opportunité d’entrer dans cette fenêtre et de représenter l’équipe nationale, et potentiellement il y a des joueurs là-dedans qui vont bien faire et rester avec nous, et avoir une chance de participer à la prochaine Coupe du monde .”

L’équipe américaine était dans une situation de leadership assez similaire au début du cycle de Coupe du monde précédent. Bruce Arena a démissionné en octobre 2017 après que les Américains n’aient pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, et Dave Sarachan a été leur entraîneur par intérim jusqu’à ce que Berhalter soit embauché en décembre 2018.

Hudson a déclaré qu’il avait déjà “eu une conversation très agréable” avec Sarachan sur les défis de remplir ce rôle temporaire aussi longtemps qu’il dure.

Les joueurs d’Hudson ne reconnaissent également aucune inquiétude ou déception quant à l’état actuel du leadership dans le football américain.

“Vous continuez à venir et vous représentez les États-Unis d’Amérique”, a déclaré Julian Gressel, le joueur droitier des Whitecaps de Vancouver, né en Allemagne, qui a obtenu sa première chance avec l’équipe américaine après avoir reçu sa citoyenneté en novembre.

“Vous jouez pour votre pays, donc peu importe ce qui se passera à l’avenir, vous pouvez montrer que vous voulez faire partie du groupe qui va de l’avant, peu importe à quoi cela ressemblera. C’est une grande opportunité.”

La liste complète de l’équipe ne sera pas réunie avant lundi. Six joueurs doivent arriver à Los Angeles samedi soir, et Alejandro Zendejas rejoindra le Mexique dimanche avant que Matthew Hoppe et Jonathan Gomez n’arrivent lundi d’Europe.

Zendejas arrive après que la FIFA a infligé une amende de 10 000 francs suisses au Mexique (environ 11 000 dollars) et ordonné à El Tri de déclarer forfait pour deux matchs amicaux récents dans lesquels il a utilisé Zendejas, qui a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans 2015.

“Il y a beaucoup de nouveaux visages, dont moi-même, et nous sommes ravis de tirer parti de ce qui s’est passé en Coupe du monde et de ce qui s’est passé au cours des quatre dernières années”, a déclaré Gressel. “Je pense que tout le monde est impatient d’intervenir et de se faire un nom pour être considéré pour l’avenir.”