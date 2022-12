“Moment difficile pour lui”: Hugo Lloris dit qu’il a envoyé un texto à Harry Kane après le chagrin d’amour de l’Angleterre

Hugo Lloris dit avoir envoyé un texto à son coéquipier de Tottenham Harry Kane après que le skipper anglais ait raté un penalty crucial face au gardien français en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Kane a marqué son premier coup de pied contre le capitaine des Bleus Lloris en première mi-temps pour égaliser après qu’Aurélien Tchouameni ait marqué un premier match.

Mais Olivier Giroud a rétabli l’avance de la France en seconde période, et Kane a flambé à partir de 12 mètres lorsqu’il a eu la chance d’égaliser le jeu et potentiellement de l’envoyer en prolongation à six minutes de la fin.

Lloris, vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France, mènera son pays contre le Maroc en demi-finale mercredi, mais il a trouvé le temps de tendre la main à son coéquipier.

“C’est une période difficile pour l’équipe nationale d’Angleterre et Harry”, a déclaré Lloris.

“Nous avons eu un texto après le match. Ce n’était pas facile de trouver les mots. Il avait besoin de temps pour se reposer.

“Je pense qu’il peut être fier de ce qu’il a fait pour l’équipe nationale.

“Dans l’histoire du football, de nombreux joueurs de haut niveau ont manqué des tirs au but dans leur carrière – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo – mais je ne doute pas qu’Harry gardera la tête haute et aidera Tottenham et l’équipe nationale à briller.”

La France vise à défendre la couronne qu’elle a remportée en Russie il y a quatre ans et, ce faisant, à devenir la première championne en titre depuis le Brésil en 1962.

Mais ils font face à une tâche difficile contre les sensations du tournoi au Maroc, qui ont eu un soutien bruyant lors de leurs matchs jusqu’à présent au Qatar.

“Ce sera une atmosphère hostile à l’intérieur du stade, mais nous sommes prêts à tout”, a déclaré Lloris.

“Évidemment, c’est déjà un succès pour le Maroc – mais, croyez-moi, ils ne voudront pas s’arrêter là.

“Ils veulent devenir encore plus un héros pour leur pays. Nous nous préparons à répondre aux exigences d’une demi-finale de Coupe du monde – peu importe l’adversaire.”