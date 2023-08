Moment d’horreur, une meute d’épaulards attaque un bateau de tourisme alors qu’ils arrachent le gouvernail tandis que des passagers hurlants appellent à l’aide

C’est le moment choquant où un navire rempli de touristes paniqués a été attaqué par un groupe d’épaulards.

Des images montrent les vacanciers horrifiés entourés de plusieurs orques juste au large de Sesimbra, au Portugal.

Des images montrent des orques entourant le bateau Crédit : CEN

Une orque nageant avec un morceau de gouvernail après avoir attaqué un bateau Crédit : Instagram/@catamaranguru

Dans la vidéo, on peut voir une femme téléphoner frénétiquement aux autorités du navire et demander de l’aide.

Elle a déclaré aux autorités : « Nous sommes attaqués par des orques au large de Sesimbra. Nous sommes à environ un mile de Sesimbra. »

Les animaux ont endommagé le gouvernail, provoquant la chute d’une partie de celui-ci lorsqu’ils ont percuté le navire, laissant les touristes et l’équipage sans défense.

Au moins trois orques ont été vus encerclant le bateau alors que les membres d’équipage tentaient de mettre le bateau en sécurité.

On peut alors entendre la femme dire qu’elle est « fatiguée d’appeler » et que personne ne répond.

Certains des passagers étaient des adolescents.

Personne n’a été blessé dans l’incident effrayant alors que le voilier a été ramené au port par des équipes d’urgence, selon les médias locaux.

Le commandant de la police maritime, Marco Serrano Augusto, a déclaré avoir eu connaissance de l’incident vers 19h00.

Augusto a ajouté: « Le skipper du bateau a déclaré qu’en 20 ans de navigation, il n’avait jamais interagi avec des orques. »

Des vidéos montraient un membre d’équipage versant un liquide inconnu sur la poupe du bateau qui aurait été du diesel pour essayer de se débarrasser des orques.

Mais Augusto a poursuivi en disant qu’il n’y avait aucun signe visible de pollution et a averti que le déversement de carburant dans la mer était interdit par la loi.

Plus tôt cette année, des touristes britanniques ont été attaqués par un groupe d’épaulards au Maroc où six orques ont causé des dommages similaires au gouvernail du bateau lors d’une attaque qui a duré des heures.

Les énormes animaux peuvent atteindre 26 pieds de long, ce qui signifie que leurs attaques peuvent causer des milliers de livres de dégâts aux bateaux et même les couler complètement.

Un équipage de trois personnes avait peur de cela en 2021 alors que jusqu’à 30 orques ont percuté leur bateau pendant deux heures, ce qui a fait que l’un d’eux s’est éloigné avec un morceau de gouvernail.

L’Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF) a déclaré que tous les marins devraient éteindre leurs moteurs si des orques s’approchent pour les décourager.

Depuis juillet, l’ICNF a interdit aux navires touristiques de s’approcher activement des orques, afin d’éviter de graves problèmes.

Un porte-parole de l’ICNF a déclaré: « Bien que les raisons de ce comportement récent et répétitif envers les navires soient inconnues, on sait que les interactions initiales, menées par un petit groupe d’épaulards juvéniles, sont actuellement menées par un groupe plus large d’animaux. «

Les trois dernières années ont vu le nombre d’attaques augmenter de manière inquiétante.

En 2022, il y a eu 207 interactions entre orques et bateaux au large du Portugal et de l’Espagne.

Ce chiffre est en hausse par rapport à 197 en 2021 et 52 en 2020 selon GT Atlantic Orca.

Les raisons de l’intérêt soudain des orques pour les bateaux sont inconnues de la communauté scientifique.

Avec un épaulard nommé White Gladis qui aurait terrifié les marins autour de Gilbrator au cours des trois dernières années, sa dernière attaque ayant eu lieu en mai.