Moment d’horreur, une fille de 3 ans se suicide après avoir ramassé une arme sans surveillance alors qu’un membre de sa famille regardait le football

Une fillette de trois ans s’est accidentellement suicidée au cours d’une épreuve horrible après avoir ramassé une arme à feu sans surveillance.

L’événement cauchemardesque a été filmé par CCTV et montre la petite – nommée Serenity – se tirer une balle dans la main.

Quelques instants avant l’horrible incident, on peut voir Serenity en train de saisir une arme à feu sur le canapé pendant que son parent regarde le football. Crédit : NBC

Le petit enfant a été grièvement blessé et a dû être opéré.

L’épreuve alarmante s’est produite dans sa maison de Floride, et quelques instants avant que cela ne se produise, elle regardait la télévision avec un parent.

Serenity a été soignée à l’hôpital pour enfants Nicklaus où elle est restée trois nuits avant de rentrer chez elle pour se rétablir.

La grand-mère de la fille, Robin Fuller, a posté la vidéo effrayante sur Facebook et l’a sous-titrée : « Vidéo du moment où ma petite-fille s’est suicidée dans son AUTRE MAISON DE GRAND-MÈRE. »

Un parent de 23 ans, Orlando Young, a été arrêté en lien avec l’arme à feu laissée sans surveillance.

Young fait maintenant face à des accusations de négligence envers les enfants ayant entraîné de graves blessures corporelles, mais a été libéré sous caution mardi soir.

Le parent regardait le football à la télévision dans une maison située dans le pâté de maisons 11 000 de Southwest 220th Terrace, selon WSVN.

La vidéo choquante montre Serenity courant vers le canapé et saisissant l’arme qui y était laissée.

Quelques secondes plus tard, le feu se déclenche et on peut la voir pliée de douleur et tenant sa main pendant que son proche se précipite pour la consoler.

Son frère de quatre ans était à proximité et on peut le voir se boucher les oreilles après avoir entendu le bruit fort.

Les tout-petits étaient censés être gardés par son autre grand-mère, a déclaré Fuller à WSVN, mais seuls Serenity, Young et l’adulte handicapé ont été vus dans la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir Young sauter du canapé pour célébrer un touché lorsque l’arme attire l’attention de Serenity.

La petite fille commence alors à jouer avec l’arme à feu avant d’appuyer accidentellement sur la gâchette et celle-ci lui tire dans la main.

Une autre femme apparaît dans la vidéo et apparaît assise sur le canapé, mais elle est handicapée et ne semble pas pouvoir bouger.

Young a dit à la police qu’il n’avait laissé son arme sur le siège que pendant une courte période pendant qu’il regardait le match.

Fuller a publiquement fait honte à l’autre grand-mère qui était responsable de Serenity ce jour-là et l’a accusée de négligence.

Malgré sa dévastation, Fuller reconnaît que le résultat aurait pu être bien pire.

« Cela aurait pu être pire que ça », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Ils essaient de sauver le doigt, alors nous allons simplement prier pour que le flux sanguin revienne.

« La police est arrivée parce que j’ai appelé la police moi-même lorsque j’ai reçu l’appel téléphonique et finalement la police est arrivée et elle a demandé : ‘Où est le bébé ?' »

Des images de Serenity la montrent dans un lit d’hôpital souriant avec une main bandée.

La grand-mère traumatisée a déclaré : « Je ne veux plus jamais qu’ils soient là-bas. »

Young était devant le tribunal lundi et devrait revenir sous une accusation distincte pour s’être battu avec un codétenu, selon WSVN.

Le Département de l’Enfance et de la Famille (DCF) a déclaré à WSVN : « Le Département mène des enquêtes concernant toutes les allégations d’abus, de négligence ou d’abandon.

« Les informations concernant les enquêtes sont confidentielles conformément à l’article 39.202 des lois de Floride. »

Malheureusement, il s’agit d’un des nombreux incidents au cours desquels des enfants curieux sont tombés sur une arme à feu laissée sans surveillance.

Selon The Trace, cette année, 162 enfants de moins de 13 ans se sont suicidés ou ont tiré sur un autre enfant avec une arme non sécurisée.

Cette photo montre la petite fille pliée de douleur alors que son frère se bouche les oreilles à cause de la détonation et que son parent essaie de la réconforter.

Malgré l’épreuve traumatisante, la petite fille apparaît de bonne humeur sur une photo avec son médecin partagée sur Facebook Crédit : Facebook