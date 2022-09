Moment d’horreur, une femme de 26 ans est frappée par des montagnes russes et traînée sur 30 pieds, la laissant se battre pour la vie

Des images HORRIFIQUES d’une femme heurtée par des montagnes russes à grande vitesse sont apparues en ligne – alors que la victime se bat pour sa vie à l’hôpital.

Shylah Rodden a été frappée par le trajet alors qu’elle tentait prétendument de récupérer un téléphone portable tombé – et une vidéo effrayante de la tragédie a été téléchargée sur TikTok.

Shylah Rodden peut être vue debout juste devant le manège avant d’être touchée dans des images déchirantes publiées sur TikTok 1 crédit

La sœur de Shylah, Caisha, a déclaré qu’il était “triste et dégoûtant” d’être maltraitée alors que sa sœur se bat pour sa vie Crédit : Facebook

The Sun Online a choisi de ne pas partager la vidéo par respect pour Mme Rodden et sa famille.

Mais une image fixe du clip écœurant montre le moment où le trajet se précipite vers elle.

Le joueur de 26 ans a été traîné à 30 pieds et jeté en l’air par le Rebel Coaster à Melbourne, en Australie, devant des visiteurs choqués.

Elle a subi de multiples blessures graves dont plusieurs fractures et est dans le coma en soins intensifs.

Sa famille a qualifié le Melbourne Royal Show de “honteux” pour avoir rouvert le manège deux jours après l’accident.

Et son père désemparé, Alan Rodden, a suggéré que les affirmations selon lesquelles sa fille était seule responsable de la tragédie pourraient être la preuve d’une “dissimulation”.

Il a déclaré au Daily Mail Australia: “Il y a beaucoup d’histoires qui circulent et je ne sais pas laquelle est vraie et si quelqu’un couvre ses traces.”

Depuis que la famille a fait ces réclamations contre l’émission, elle a été ciblée par des trolls en ligne avec abus.

Une femme a écrit: “Et donc, il devrait être rouvert, pourquoi voudriez-vous même essayer d’obtenir votre téléphone lorsque le sous-verre était utilisé. Erreur stupide de la fille.”

Un autre utilisateur a commenté: “Ils ne peuvent blâmer personne d’autre que la dame qui a été blessée.

“C’était son choix d’essayer de le récupérer pendant que le manège fonctionnait encore.”

Quelqu’un d’autre a dit : “Pourquoi aurait-elle attrapé son téléphone alors que le trajet était encore en marche ? C’est stupide.”

La sœur de Mme Rodden, Caisha, a déclaré que la “désinformation” n’avait fait que “affliger” et aggraver le chagrin de sa famille.

Elle a riposté aux trolls et a déclaré: “Shylah travaillait en fait là-bas.

“Elle aidait son amie à son stand pour la journée et elle a été envoyée en pause avec un autre travailleur et ils ont décidé de faire quelques promenades pour tuer le temps et cela s’est malheureusement produit.

“Elle est dans un état critique et nous n’en saurons pas plus avant aujourd’hui, car nous discuterons avec la police et ferons des déclarations de témoins oculaires.”

M. Rodden a parlé des blessures de sa fille en disant: “Les blessures sont horribles. Horrible.

“Elle a le cerveau endommagé. C’est le bassin, les bras, les jambes, le dos, le cou – il n’y a presque rien qui ne soit pas cassé.

“Évidemment, je ne peux pas parler à ma fille. Elle va être dans le coma pendant un bon bout de temps.

“Je ne peux tout simplement pas comprendre comment tant de dégâts ont été causés.

“Même les médecins ont dit qu’ils n’avaient rien vu d’aussi grave depuis longtemps.”

La porte-parole du salon, Katie Scanlan, a déclaré dans un communiqué: “La sécurité et le bien-être de nos visiteurs au salon continuent d’être notre priorité numéro un.

“Des protocoles de sécurité stricts sont respectés conformément aux réglementations victoriennes WorkSafe.

“Tous les manèges sur place ont subi des inspections de conformité strictes et ont passé tous les documents de sécurité requis.”

Nathan Sanders, 18 ans, qui travaillait au salon le 25 septembre, a déclaré avoir vu quelque chose tomber dans son périphérique et avoir entendu un cri.

Le témoin oculaire a déclaré: “Mon ami et moi étions comme” qu’est-ce que c’était que ça?

“Ils ont été assez rapides à agir, ils ont érigé la barrière assez rapidement, puis il y a eu une ambulance et la foule s’est rassemblée et ils ont commencé à repousser les gens en disant que rien ne s’était passé… mais évidemment à la fin de la journée, vous ne voulez pas pour faire peur aux gens.

“Il y avait des foules énormes de gens.”

Un autre témoin oculaire a déclaré: “Elle s’est envolée du manège, un grand bang. Suivi d’un cri et d’un craquement très fort d’elle frappant le sol.”

Une propriétaire de stand au salon a rapporté avoir entendu les montagnes russes s’arrêter soudainement alors que les gens commençaient à crier.

“Les cris étaient si forts. Je pense que tout le monde a dû avoir très peur”, a-t-elle déclaré au Herald Sun.

“Le trajet a monté comme d’habitude, puis il y a eu des cris, puis il s’est arrêté et est resté ainsi pendant des lustres.”

Les passagers des montagnes russes à l’époque auraient été laissés bloqués dans les airs pendant le trajet pendant plusieurs heures.

Tous les témoins ont été invités à contacter la police immédiatement.

Victime de montagnes russes, Shylah Rodden est actuellement à l’hôpital et se bat pour sa vie alors que sa famille est victime d’abus en ligne Crédit : Facebook