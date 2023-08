Moment d’horreur, un taureau enragé REBONDIT un adolescent sur ses cornes et le jette comme une poupée de chiffon lors d’une attaque de taureaux

C’est le moment d’horreur où un taureau enragé a fait rebondir un adolescent sur ses cornes et l’a jeté comme une poupée de chiffon lors d’une terrifiante attaque de taureaux espagnols.

Le jeune de 19 ans a été encorné par l’énorme bête à Castalla, Alicante, alors qu’il tentait de distancer l’animal furieux.

3 Des images graphiques montrent un adolescent jeté en l’air par un taureau enragé à Castalla, Alicante Crédit : CEN

3 L’homme a ensuite été traîné au sol devant des spectateurs horrifiés Crédit : CEN

3 Il a souffert de quatre entailles à la corne et de multiples ecchymoses à la suite de l’attaque vicieuse Crédit : CEN

Des images horribles de l’événement montrent un groupe d’hommes courant dans une rue étroite alors qu’un taureau enragé se précipite vers eux.

Ensuite, on peut voir un adolescent vêtu d’un t-shirt noir glisser sur la route en tentant de fuir le taureau, mais étonnamment, il ne parvient pas à se remettre sur pied à temps.

Au moment où il essaie de se lever, il est instantanément attrapé par les cornes acérées du taureau et jeté dans la rue sombre.

L’énorme animal écrase à plusieurs reprises l’adolescent – ​​non nommé dans les médias locaux – contre les murs de la rue en terrasse avant de le soulever à nouveau avec ses cornes.

L’adolescent est projeté dans les airs alors que le taureau le fait rebondir plusieurs fois sur ses cornes avant de l’envoyer précipiter vers le sol.

Des spectateurs hurlants tentent de distraire le taureau enragé alors qu’il traîne l’homme sur le sol, le poussant contre le mur avec sa tête.

Il est alors à nouveau projeté de l’autre côté de la route avant de réussir à s’échapper lorsqu’il est projeté vers une porte où il titube derrière une grille de sécurité.

Le clip terrifiant a été enregistré le 12 août lors des cinq jours de Fiestas de Vaca – ou Fêtes de la vache – en l’honneur de Saint Roch.

Les médias locaux ont rapporté pour la première fois l’incident cauchemardesque le 16 août.

Les rapports indiquent que l’adolescent était dans un état stable lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est soigné pour quatre blessures à la corne et de multiples ecchymoses.

Le responsable local Jose Rico a commenté : « C’est comme si un train l’avait écrasé, mais les blessures sont mineures et le garçon est en meilleur état que prévu.

Le parti espagnol de protection des animaux PACMA s’est adressé à Twitter pour condamner l’événement.

Il a écrit: « ‘Bous al carrer’ [bulls in the street] les événements provoquent non seulement du stress pour les taureaux, mais présentent également un danger pour les personnes.

« Cet homme de 19 ans a été hospitalisé pour quatre entailles à la corne à Castalla après avoir été inculpé par un taureau.

« Si ces festivités cessent d’exister, nous nous épargnerons ces tragédies. »

Cela survient après qu’un homme a été encorné par un bébé taureau devant des centaines de festivaliers en Espagne l’année dernière.

L’homme de 47 ans s’est retrouvé avec une blessure jaillissante après s’être bagarré avec l’animal dans l’arène fermée de Pinoso, près d’Alicante.

Un touriste américain a également été attaqué par un taureau l’année dernière lors de la cinquième course de taureaux du festival San Fermin de Pampelune.

Et en 2017, un l’homme a été encorné dans le dos par un taureau enragé lors de l’une des célèbres fêtes de course de taureaux d’Espagne.

Des images graphiques montrent le moment où l’homme a été brutalement poignardé par la corne de taureau dans les fesses et les jambes avant d’être jeté dans les rues devant des spectateurs horrifiés dans la ville de Salamanque.