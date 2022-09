Moment d’horreur, un passager déchaîné tente de briser la fenêtre de l’avion en l’air pendant une dispute avec les agents de bord

Des images HORRIFIANTES capturent le moment où un passager tente de BRISER une fenêtre d’avion en l’air avec ses pieds.

L’homme furieux a semé le chaos à bord du vol vers Dubaï alors qu’il commençait à donner des coups de pied aux fenêtres de l’avion tandis que l’équipage de cabine tentait désespérément de le calmer.

Le passager pieds nus a demandé à être renvoyé au Pakistan

Il a commencé à frapper les hublots de l’avion dans des scènes terrifiantes

Le vol Pakistan International Airlines se rendait à Dubaï lorsque la dispute a éclaté Crédit : EPA

Dans des scènes terrifiantes, l’homme commence à donner des coups de poing et de pied aux sièges avant de se battre contre les agents de bord après qu’une dispute a éclaté à bord du vol PK-283 de Pakistan International Airlines au départ de Peshawar mercredi dernier.

Le passager aurait commencé à agir de manière erratique peu de temps après le décollage et aurait exigé d’être ramené au Pakistan, selon des sources citées dans la publication pakistanaise Dawn.

Il a commencé à prier bruyamment au milieu de l’allée alors que la lumière de la ceinture de sécurité était toujours allumée, incitant l’équipage de cabine à le ramener à son siège.

Dans les deux vidéos filmées à l’intérieur de l’Airbus A320, l’homme était pieds nus.

Il portait un gilet sous sa chemise qu’il a enlevé plus tard pendant le vol avec sa calotte.

Alors qu’il devenait de plus en plus agressif, le capitaine a contacté le contrôle du trafic aérien à Dubaï pour demander à la sécurité de les rencontrer à l’atterrissage et d’escorter l’homme.

Il a ensuite commencé à donner des coups de poing et de pied sur les sièges, endommageant un volet de fenêtre avec ses pieds et semant la panique parmi les 160 autres passagers du vol.

Le personnel de cabine a été contraint de le retenir physiquement après qu’il soit devenu violent.

Abdullah Khan, un porte-parole de PIA, a déclaré au National : “Il avait l’air plutôt bien quand il est passé par les comptoirs d’enregistrement et d’immigration.

“Il avait un billet aller-retour et se rendait à Dubaï avec un visa de visite.

“C’est quand l’avion a décollé qu’il a commencé à donner des azaans [call to prayer] très fort et l’équipage lui a demandé de ne pas le faire.

“Il est devenu agité, puis est entré dans l’allée, s’est allongé sur la poitrine et a dit qu’il offrait des prières. On lui a demandé de s’asseoir, mais il a ensuite donné un coup de pied à la vitre de l’avion.

“Il est devenu très clair qu’il n’était pas dans son bon sens. Et parce qu’il était dans un tel état et qu’il devenait violent, conformément aux règles, il était attaché à son siège.”

Parce qu’il était dans un tel état et devenait violent, selon les règles, il était attaché à son siège Abdallah Khan

Des agents de sécurité ont arrêté le passager à son arrivée à Dubaï le 14 septembre.

L’homme a été arrêté lorsque l’avion est arrivé à Dubaï et a été expulsé vers la capitale pakistanaise Islamabad.

Il voyageait de son domicile dans la ville de Mardan dans la province de Khyber Pakhtunkhwa à Dubaï pour voir son père qui travaille aux Émirats arabes unis.

Son père l’a accompagné au Pakistan lorsqu’il a été expulsé.

La sécurité de l’aéroport de Peshawar a enregistré un signalement et l’a remis à sa famille.

“Un médecin l’a examiné et l’a diagnostiqué comme instable”, a ajouté M. Khan.

Il a ajouté que le passager n’avait pas endommagé le hublot de l’avion.

“L’équipage s’est assuré qu’il n’y avait pas de passagers assis près de lui”, a déclaré M. Khan.

Il a été mis sur liste noire suite à son arrestation.