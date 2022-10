Moment d’horreur, un passage branlant surnommé “Pont de la mort” s’effondre, laissant deux touristes morts après 50 foules dessus

CECI est le moment d’horreur où un passage branlant surnommé le “Pont de la Mort” s’est effondré, laissant deux touristes morts.

Au moins 50 personnes traversaient le pont au-dessus des gorges d’Ovčarsko Kablar en Serbie lorsqu’il s’est cassé, plongeant des dizaines dans l’eau froide.

Les touristes peuvent être vus marchant prudemment sur le pont avant qu’il ne se casse Crédit : YouTube

Deux femmes ont été tuées, tandis que dix autres ont été blessées après l’effondrement du pont Crédit : YouTube

Des images de vidéosurveillance choquantes ont capturé le moment où le passage à niveau a soudainement cédé alors que les gens se dirigeaient prudemment sur la pointe des pieds.

Deux personnes ont été tuées, tandis que dix ont été blessées et transportées d’urgence à l’hôpital, selon les médias locaux.

Constituée de planches de bois pourri pleines de trous, le ministre serbe de la construction, des transports et des infrastructures a déclaré que la fragile passerelle était fermée aux visiteurs à l’époque.

Une enquête a maintenant été lancée sur la façon dont le pont a été surchargé de 50 personnes.

Les touristes impliqués étaient en visite dans les monastères serbes, selon des informations locales.

Ils empruntaient le pont pour atteindre le monastère de Jovanje sur la rive opposée de la rivière.

Le prêtre qui accompagnait les touristes les avait prévenus de traverser à la traversée délabrée par petits groupes.

Mais il aurait été ignoré et le groupe s’est entassé sur le pont, provoquant son effondrement.

Les services d’urgence et les équipes de secours ont été dépêchés et les gens ont été frénétiquement sortis de l’eau et soignés sur les lieux par plus de 80 médecins.

Les médias locaux ont déclaré que les blessés avaient été transportés à l’hôpital de la ville voisine de Cacak.

Les corps sans vie de deux femmes ont été tragiquement retrouvés dans la rivière après s’être emmêlés dans les cordes du pont effondré.

Selon les rapports, il n’y avait aucun panneau d’avertissement de chaque côté du pont pour empêcher les visiteurs de l’utiliser.

Le passage de fortune avait été surnommé le “pont de la mort” quelques mois plus tôt lorsqu’une vidéo effrayante révélait à quel point il était dangereux.

Les images partagées sur TikTok montraient des planches de bois inégales avec d’énormes trous.