Moment d’horreur, un lutteur alligator se fait arnaquer alors que la bête exécute un jet de mort devant des familles choquées lors du spectacle

C’est le moment d’horreur où l’orteil d’un lutteur alligator est arraché devant des familles choquées.

Tyson Florence, 36 ans, effectuait une routine devant une foule enthousiaste lorsque la mâchoire de l’alligator s’est serrée sur son pied droit.

Tyson luttait avec un alligator dans une piscine peu profonde Crédit : traiteur

Tyson, pieds nus, a réalisé des cascades autour de l’alligator avant le moment d’horreur Crédit : traiteur

Tyson a subi d’horribles blessures Crédit : traiteur

Les spectateurs se sont immédiatement précipités à son secours et Tyson a réussi à sortir de la piscine gonflable.

Mais le mal était fait, avec son gros orteil presque entièrement sectionné.

Tyson a ensuite été transporté à l’hôpital sur une civière, mais les médecins n’ont pas pu sauver l’orteil.

Il a déclaré : « Dès que cela s’est produit, un million de choses me sont venues à l’esprit.

« Je sais et je sais depuis longtemps que lorsqu’on travaille avec ces animaux, il est toujours possible de perdre un membre, donc je savais que cela pourrait m’arriver un jour, mais on espère toujours que ce ne sera pas toi qui le fera. » ça arrive. »

Tyson se produisait dans la réserve Big Cypress en Floride, où des événements traditionnels autochtones sont organisés par la tribu Seminole.

L’événement annuel comprend un segment de lutte libre contre les alligators sauvages, qui voit des gens de tous les États venir montrer leurs capacités à manipuler les alligators.

Les images montrent une foule en liesse et en cris de joie regardant Tyson, vêtu d’un jean retroussé, entrer dans une piscine gonflable peu profonde.

Enlevant ses chaussures pour exposer ses pieds nus, Tyson – l’un des 10 concurrents – commence à tapoter l’énorme reptile et à agiter ses mains dans sa bouche ouverte.

Il saisit ensuite l’alligator à deux mains, gardant fermement sa gueule fermée et le tire à travers la piscine vers le centre.

À un moment donné, il se penche en avant à quatre pattes pour que son nez touche le bout de la souris de l’alligator.

Tyson, surveillé par sa fiancée et sa famille, met alors la tête vers la bouche de l’alligator, avant d’entamer la routine qui lui a coûté son orteil.

Il pivote, secoue sa jambe droite avant de placer son pied droit dans la bouche ouverte.

En un éclair, il perd son emprise et la gueule de l’alligator se serre sur son pied et commence à rouler à mort.

Tyson a été emmené à l’hôpital régional Memorial, où il a été soigné.

Il a ajouté : « Sur le moment, j’ai été choqué, honnêtement, mais je suis un vétéran du combat militaire, donc je sais comment rester calme sous la pression.

« Je devais juste rester suffisamment calme pour pouvoir me sortir de la situation sans aggraver la situation ni blesser l’animal. »

Tyson a poursuivi : « Le moment où j’ai découvert que j’allais perdre l’orteil a été horrible ! J’étais vraiment bouleversé, mais je l’ai accepté.

« Il m’a fallu quelques mois pour m’adapter à tout ça, sans parler de marcher sans orteil ! Mais j’ai très bien réussi puisque je suis de retour au travail.

« Physiquement, il y a encore beaucoup de douleur et il y a certains jours où c’est pire que d’autres et c’est pareil pour moi mentalement.

« Cela me convient la plupart du temps, mais il y a des jours où cela me rend triste et un peu en colère contre moi-même. »

L’orteil de Tyson a été retiré à la suite de l’incident d’horreur Crédit : traiteur