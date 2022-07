Moment d’horreur, un jet ski en tue un après avoir percuté des tubercules sur une rivière

UNE personne est décédée et une autre a été blessée à la suite d’un horrible incident de jet ski sur une rivière russe.

Des images choquantes montrent le moment où les victimes sont entrées en collision avec un jet ski alors que leur pneumatique en forme de beignet était remorqué par un bateau à moteur sur la rivière Irtysh à Omsk, en Russie.

La paire était remorquée sur la rivière Irtysh lorsque la collision d’horreur a eu lieu Crédit : CEN

L’un des coureurs est décédé tragiquement dans l’incident Crédit : CEN

Le couple a été filmé en train de rire et de crier alors qu’ils se débattaient dans les vagues à grande vitesse dimanche, avant que le jet ski ne les percute.

La vidéo – filmée depuis le bateau à moteur – montre l’un des coureurs, qui aurait 22 ans, dans les instants avant qu’il ne soit envoyé voler dans les airs.

L’autre – plus à l’abri de l’impact – a survécu mais a été blessé dans la collision, rapportent les médias locaux.

Selon la police, le pilote de jet ski s’est enfui instantanément et n’a pas encore été retrouvé.

Une enquête sur l’incident a été lancée par le Département d’enquête interrégionale orientale pour les transports de la Commission d’enquête de la Fédération de Russie.

Les enquêteurs ont déjà étudié la scène du crime et saisi le bateau à moteur et l’anneau de beignet.

La police a interrogé le pilote du bateau et des témoins.

L’incident tragique survient environ un an après qu’une femme a partagé le moment terrifiant où un jet de jet ski a jailli en elle et a dévasté ses organes.

Matilda, 21 ans, était sur un jet ski avec des amis lorsqu’elle a perdu la main sur la personne devant elle et est tombée en arrière sur le jet d’eau de l’engin, ce qui lui a “poussé” les fesses.

“C’était ma première et dernière fois sur un jet ski”, a déclaré la star australienne de TikTok de la Nouvelle-Galles du Sud dans un message qui a été vu plus d’un million de fois.

“J’étais assis à l’arrière du jet ski lorsque l’accident s’est produit … et nous roulions et j’ai en quelque sorte perdu l’emprise de la personne devant moi et je suis tombé en arrière.

“Le jet d’eau a tiré sur mes fesses et m’a déchiré tous les entrailles.”

Matilda a subi une intervention chirurgicale d’urgence et s’est fait retirer et nettoyer ses organes abdominaux.

Son intestin et ses reins ont dû être “réparés” avant d’être remis en place.