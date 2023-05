Moment d’horreur, un homme de 60 ans en fauteuil roulant et son chien sont attaqués par un essaim vicieux de MILLE abeilles tueuses

CECI est le moment choquant où un essaim féroce d’abeilles tueuses a attaqué un homme en fauteuil roulant.

John Fischer, 60 ans, a dû être arrosé et transporté d’urgence à l’hôpital après qu’environ 1 000 bêtes ailées l’ont entouré alors qu’il était avec son chien à Florence, en Arizona.

John Fischer a été piqué plus de 250 fois lors de l’attaque Crédit : CBS NEWS

Des images de vidéosurveillance montrent l’homme de 60 ans essayant d’échapper à l’essaim sur ses mains et ses genoux

Les pompiers ont arrosé la rue et M. Fischer a été transporté à l’hôpital

M. Fischer – qui a perdu une jambe à cause d’une infection il y a huit ans – utilisait son vélo d’appartement pour fauteuil roulant samedi soir quand soudain il a senti quelque chose voler près de lui.

Il a essayé d’écarter la créature épineuse, mais quelques instants plus tard, il a été complètement encerclé.

M. Fischer a frénétiquement détaché la laisse de son chien Pippin de sa chaise alors que les abeilles s’accrochaient à son visage.

Mais quelques secondes plus tard, alors que Pippin s’enfuyait, la chaise de M. Fischer s’est renversée et il s’est retrouvé à tenter de s’échapper sur les mains et les genoux.

Des images choquantes capturées sur CCTV montrent M. Fischer rampant sur la route et essayant de se protéger des abeilles tueuses.

Il a dit à Arizona Family : « J’ai essayé de traverser la rue, mais je ne peux pas voir parce qu’ils vont vers mes yeux, et ils sont partout sur mon visage.

« J’ai rampé pendant un certain temps pour essayer de m’éloigner de l’endroit où ils se trouvaient, mais ils m’ont bien sûr suivi. »

Les services d’urgence se sont précipités pour aider M. Fischer, avec le clip montrant des pompiers arrosant la route dans le but de repousser les abeilles.

Il a été placé sur une civière et arrosé avant d’être transporté à l’hôpital, où il a reçu de la morphine et s’est fait enlever les dards.

Les ambulanciers paramédicaux ont déclaré à M. Fischer qu’environ 1 000 abeilles l’avaient envahi et qu’il avait été piqué plus de 250 fois aux bras, aux yeux, à la bouche, aux oreilles, aux jambes et au dos.

Il a ajouté: « Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant.

« Il y avait une partie de moi qui voulait paniquer, et il y avait une partie de moi qui voulait paniquer.

« Et je savais, par expérience passée, que c’est là que vous le perdriez.

« Et vous n’êtes plus en contrôle. C’est là que vous courez plus de danger. »

Pendant ce temps, Pippin a été piqué plus de 50 fois, ce qui, selon M. Fischer, a rendu son animal extrêmement malade.

Il a écrit sur GoFundMe: « Il n’est arrivé chez le vétérinaire d’urgence que trois heures plus tard. Il est resté toute la nuit et a été libéré.

« Cependant, nous pensions qu’il allait mieux, et cela semblait être le cas jusqu’à ce que nous l’emmenions cet après-midi chez le vétérinaire.

« Il est malheureusement de retour dans un état critique. Il semble que ce soit une réaction à la toxine de la piqûre d’abeille. »