Moment d’horreur Un grand requin blanc de 13 pieds déchire une baleine à bosse TROIS FOIS sa taille lors d’une attaque sauvage

C’est le moment d’horreur qu’un grand requin blanc de 13 pieds déchire dans une baleine à bosse TROIS FOIS sa taille lors d’une attaque sauvage.

La bête sous-marine, connue sous le nom d’Helen, a réussi à tendre une embuscade à la baleine sans méfiance dans les eaux juste au large des côtes de l’Afrique du Sud.

Le grand requin blanc intrépide a pris un morceau de la queue de la baleine sans méfiance Crédit : National Geographic/Earth Touch

Le prédateur a laissé le bossu saigner et s’affaiblir avant de l’achever Crédit : National Geographic/Earth Touch

Des images de drones incroyables filmées par le biologiste marin Ryan Johnson ont capturé la “tuerie stratégique” en juillet 2020.

Il a suggéré que le requin était un prédateur sophistiqué, non intimidé par la puissance ou la taille de son adversaire.

Helen a tué sa proie en environ 50 minutes après avoir sectionné une artère sur la queue de la baleine avant d’aller chercher la tête et de la noyer.

On pense que la baleine à bosse était en mauvaise santé après avoir été piégée dans un filet.

C’était la première fois qu’un grand requin blanc était filmé en train de tuer l’espèce.

Ryan, coordinateur de recherche pour Blue Wilderness Research, a déclaré au Times : “Le requin était très stratégique à ce sujet, il n’y avait aucune hésitation, c’était comme si elle savait exactement comment s’y prendre.

“Le premier coup a été à la queue de la baleine, la partie maigre au-dessus des douves où elle pouvait faire tout le tour de sa bouche.

“Elle a réussi à ouvrir une veine et le sang a immédiatement commencé à couler.”

L’attaque s’est produite en février alors que la baleine était isolée depuis plusieurs mois et s’est retrouvée coincée dans une corde de pêche abandonnée.

L’Institut national de sauvetage en mer (NSRI) a été informé de la situation difficile de la baleine à bosse avant que Ryan ne descende pour évaluer la situation.

Après la frappe initiale du grand blanc, la bête de 13 pieds a ” reculé ” tactiquement et a vu sa proie se détériorer.

Helen a relancé son attaque 30 minutes plus tard alors que la baleine s’affaiblissait, avant de la tirer sous l’eau.

Ryan a expliqué: “Elle a commencé à viser la tête et a réussi à s’accrocher. Même si elle ne pesait qu’une fraction de son poids, elle tentait de le renverser, de le tirer vers le bas pour obtenir son trou de soufflage sous l’eau, apparemment dans un effort. pour le noyer.”

L’expert océanique a révélé qu’il avait dû changer la batterie de son drone six fois au cours de la longue attaque.

Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Il a ajouté: “Elle a réussi à le peser sous l’eau et il n’est tout simplement pas remonté.

“Helen avait l’air très informée de ce qu’elle faisait, ce qui m’a rendu curieux de savoir si elle était une tueuse de baleines expérimentée, si elle agissait par instinct ou par simple intelligence en détectant que sa proie était faible.”

Le grand requin blanc impitoyable a été nommé Helen par des chercheurs marins impressionnés par ses capacités.

L’un des terrains de chasse habituels d’Helen est traditionnellement False Bay au Cap, mais elle l’a évité ces dernières années.

Son espèce est redoutée grâce à sa grande taille, ses dents terrifiantes et sa furtivité, ce qui s’avère une combinaison mortelle pour ses proies.

Mais Ryan pense que les circonstances de la baleine à bosse ont joué un rôle central dans la candidature réussie du requin pour le souper.

Il a ajouté: “D’après tout ce que j’ai trouvé, c’était vraiment le premier rapport vérifié d’un requin tuant avec succès une baleine vivante.

“Je pense que ce comportement est très rare et nécessite qu’un certain nombre d’aspects soient réunis pour être possible.

“Une baleine faible traversant un grand point chaud blanc, puis un grand blanc confiant qui le rencontre.”