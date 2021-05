Moment d’horreur, un énorme crocodile attrape un chien gémissant de la rive d’une rivière alors qu’il boit et traîne un chien à sa mort en Inde

C’est le moment d’horreur où un énorme crocodile attaque un chien et entraîne le toutou sous l’eau jusqu’à sa mort.

Un clip filmé sur place montre le chien pleurnicheur en train de boire dans la rivière Chambal au Rajasthan, en Inde, alors que le grand reptile se rapproche.

5 Le crocodile a attaqué le chien devant quelques badauds

5 Le chien a brièvement aboyé avant d’être traîné jusqu’à sa mort

Dans la vidéo, on peut voir le crocodile se cacher sous la surface de l’eau, mais l’animal assoiffé ne semble pas remarquer le danger.

Le chien continue d’errer dans les eaux peu profondes de la berge et les gens peuvent être entendus en train de se parler pendant qu’ils filment l’attaque à venir.

On entend la personne qui enregistre la vidéo dire : « Tu vois, ça arrive !

Ils ajoutent : « Ils (les crocodiles) sont intelligents. Le chien n’est pas au courant. »

Soudain, le croco se précipite hors de l’eau et attrape le chien, qui peut être entendu aboyer brièvement avant d’être traîné jusqu’à sa mort.

Le reptile traîne sa proie sous l’eau avant de nager loin de la berge.

L’attaque s’est produite près du barrage de Rana Pratap Sagar, qui est utilisé pour la production d’électricité et abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux.

Harish Tiwari, un ingénieur adjoint du Département des ressources en eau qui est en charge du barrage, a déclaré qu’il y avait de nombreux crocodiles dans la rivière.

Il a ajouté que pendant la saison hivernale, les reptiles viennent souvent à terre pour profiter du soleil.

5 Le chien buvait au bord de la rivière lorsque l’attaque s’est produite

5 Le chien n’a pas semblé remarquer le crocodile tapi sous la surface de l’eau

La vidéo du crocodile attaquant le chien est devenue virale sur les réseaux sociaux, où certaines personnes ont critiqué les spectateurs pour avoir filmé la scène au lieu d’essayer d’aider le chien.

Une personne a écrit : « Au lieu de chasser le chien pour l’aider, ils ont filmé sa mort et en ont ri… honteux. »

Un autre a commenté : « Pauvre chien de rue. Au moins, les flics auraient pu lancer des pierres pour alerter le chien.

Mais certaines personnes ont déclaré que l’attaque était « naturelle », un téléspectateur ajoutant: « Le chien est allé à la rivière pour attraper des poissons. C’était son destin qu’il devienne une proie. »

Cynthia Robinson a déclaré que son chien Tank avait été mangé par un alligator lors de leur promenade matinale

En 2019, une femme a déclaré que son chien de compagnie bien-aimé avait été mangé par un alligator géant lors de leur promenade matinale.

Cynthia Robinson a déclaré que son chien sans défense, Tank, avait été attrapé par le reptile et traîné en arrière dans un étang à Auburndale, en Floride.

Cynthia a déclaré que son chien de six ans « n’avait même aucune chance » contre l’énorme alligator.

S’adressant à la WFLA à propos de l’attaque, Cynthia, le cœur brisé, a déclaré: « Mon chien ne savait même pas ce qui lui était arrivé.

« Il avait ce look, [he was] jappement.

« Il était comme ‘Aidez-moi maman’, mais je ne pouvais rien faire. Il est revenu et j’ai [spotted] mon chien blanc dans sa gueule. Il s’est juste assis là avec mon chien dans sa gueule. »