Moment d’horreur, un détenu filme un cadavre effondré sur la balustrade de la prison après que les gardes l’ont « laissé là pendant des heures »

Les détenus de la PRISON ont raconté leur horreur après qu’un détenu mort ait été laissé affalé sur la balustrade d’un bloc cellulaire “pendant des heures”.

Dans des images tournées par un détenu en Géorgie, on peut entendre des codétenus se plaindre du fait que le corps a été laissé pendant “deux heures et demie” car ils affirment qu’aucun officier n’était en service.

Les images montrent un corps affalé sur une balustrade de bloc de prison Le crédit: .

Le détenu qui filme la scène affiche l’heure sur sa montre Le crédit: .

“Aucun officier n’est revenu dans cet immeuble [sic]”, a déclaré le détenu non identifié qui raconte la vidéo du téléphone portable.

« Il n’y a personne depuis plus de trois heures. Nous avons ici un détenu qui est mort… suspendu juste ici depuis au moins deux heures. Deux heures et demie. Mort.

Au début de la vidéo, filmée le 3 juillet 2021, à la prison d’État de Ware à Waycross, la montre du narrateur indique l’heure de 08h17, avant que la vidéo ne continue à tourner.

Pendant toute la durée de la séquence, aucun agent pénitentiaire ne semble être derrière la vitre du centre de contrôle dans la section des détenus de la prison.

Il a maintenant été révélé que le mort était John Ekers, un homme de 54 ans qui a été reconnu coupable en 1991 de meurtre dans le comté de Cobb et condamné à perpétuité sans libération conditionnelle.

Aucun acte criminel n’a été suspecté dans sa mort.

La vidéo, quant à elle, souligne le manque apparent de personnel dans la prison.

Un porte-parole du département pénitentiaire de Géorgie a déclaré que le personnel était arrivé 18 minutes après l’enregistrement de la vidéo, mais les détenus ont affirmé que le personnel ne s’était présenté que pour l’effectif standard du matin.

Les détenus ont affirmé qu’ils ne pouvaient alerter aucun membre du personnel avant le décompte.

Le porte-parole a déclaré à Fox5: “Il est extrêmement important de s’assurer que tout jugement prématuré sur les détails est réservé jusqu’à ce que les faits soient pleinement étudiés et confirmés, et notre Bureau des normes professionnelles enquête actuellement sur l’incident pour déterminer les détails.”

Les défenseurs des droits humains, quant à eux, ont critiqué la manière dont le système pénitentiaire d’État est géré.

Christina Remlin du Southern Center for Human Rights à Atlanta a déclaré : « Je ne peux pas imaginer une illustration plus dramatique de la crise totale de violence et de chaos à l’intérieur de notre système carcéral.

Cela survient alors que le système pénitentiaire de l’État fait déjà face à une enquête fédérale sur la violation des droits civils des prisonniers et la mise en danger de leur vie – en raison d’un manque de personnel.

Clark a affirmé que les problèmes de dotation en personnel empêchent les détenus d’accéder à des soins médicaux et de santé mentale adéquats. Cela peut également conduire à une supervision inadéquate et à la violence, a-t-elle ajouté.

L’un des procès du Southern Center for Human Rights a affirmé: “De nombreux autres hommes sont morts de causes inconnues alors qu’aucun ou peu d’officiers n’étaient présents dans le dortoir.”

La procureure générale adjointe Kristen Clarke, qui supervise la division des droits civils du département, a précédemment déclaré que le manque de personnel était un problème particulièrement pernicieux.

“Vous avez de nombreuses installations à travers l’État qui affichent des taux de vacance de personnel proches de 70%”, a déclaré Remlin. “Donc, vous n’avez vraiment qu’un seul officier dans une situation où vous en avez besoin de trois.”

Les enquêteurs du ministère de la Justice ont visité la prison d’État de Ware quelques jours avant que le corps d’Ekers ne soit laissé affalé sur une balustrade “pendant des heures”.